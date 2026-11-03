Alexis Mac Allister, Liverpool'un geçen sezon kendisine sözleşmesini yenileme planı olmadığını söylediğini açıkladı. Bu haberin acı verici ve tatsız olduğunu da kabul etti. Sözleşmesi 2028 yazına kadar süren Arjantinli orta saha oyuncusu, en çok Anfield'da kalmak istediğini vurgularken perde arkasında yaşanan son değişiklikler nedeniyle artık her şeyin mümkün olduğuna inanıyor.

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Mac Allister, sözleşmesiyle ilgili üzücü haberi anlattı

Mac Allister, bu sezon Andoni Iraola'nın kilit oyuncularından biri oldu; üçü üç Şampiyonlar Ligi maçında olmak üzere dört gol atıp bir asist yaptı. Ancak mevcut sözleşmesi 2028 yazında sona erecek ve yeni bir anlaşma konusunda ilerleme sağlanmış değil. Bu nedenle uzun vadeli geleceği belirsizliğini koruyor.

Evinde Arjantinli gazeteci Gastón Edul'a konuşan Mac Allister, “Öncelikle taraftarların sevgisini hissediyorum ve bu benim için inanılmaz bir şey. Liverpool gibi bir kulüpte benim gördüğüm şekilde takdir görmek kolay değil” dedi.

Mac Allister, Liverpool'un yeni sözleşmeye yaklaşımını açıkladı

Sözleşmesine değinmeden önce Anfield'daki günlerini değerlendiren Mac Allister, şunları ekledi: “Burada olmaktan çok keyif alıyorum. Bu kulüple Premier League şampiyonluğu kazanmak çok özel bir şey; taraftarların unutmadığı bir başarı. Şu anda sözleşmemin bitmesine bir buçuk yıl kaldığı bir durumdayız.

“Geçen sezon bana kulübün düşüncesinin, en azından şimdilik, sözleşmemi yenilememek olduğu söylendi. Bu da elbette üzücü ve tatsız bir durumdu.” Mac Allister, 2023 yazında Brighton'dan Liverpool'a yaklaşık 45 milyon sterlin karşılığında katıldı.

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Mac Allister'a göre Liverpool'da ‘her şey olabilir’

Bu sürecin kendisini strese sokup sokmadığı veya moralini bozup bozmadığı sorulan Mac Allister, “Pek sayılmaz, çünkü sonuçta en çok istediğim şey olan burada kalmak için bu kulüpte hâlâ zamanım vardı ve var.

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“Gerçek şu ki teknik direktör değişti, sportif direktör değişti ve kulübe yeni yatırımcılar geliyor. Dolayısıyla artık her şeyin olabileceği bir noktada olduğumu düşünüyorum. Gelecekte neler olacağını göreceğiz. Burada çok mutlu olduğumu, burada olmaktan gerçekten keyif aldığımı her zaman söyledim. Bakalım ne olacak” dedi.

Mac Allister ve Liverpool'u neler bekliyor?

Liverpool, mart ayında yeni sözleşme imzalayan Ryan Gravenberch'in 2032'ye kadar kulüpte kalmasını sağladı. Dominik Szoboszlai da 2031'e kadar kulübe bağlılığını bildirdi. Mac Allister'ın adı ise Real Madrid ile anılıyor.

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Mac Allister şimdilik yarınki Şampiyonlar Ligi deplasmanında Fenerbahçe'ye odaklanıyor. Liverpool ise pazar günü Arsenal karşısında aldığı yenilginin ardından toparlanmak istiyor.