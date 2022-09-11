Alexia: Barcelona'nın yıldızı Putellas'ın belgeseli nasıl izlenecek? Çıkış tarihi ne zaman?

Amazon Prime, Barcelona'nın kaptanına ilişkin hazırlanan belgeseli 2022 yılında futbolseverlerle buluşturacak.

Amazon Prime Video, Barcelona'nın 2022'de Ballon d'Or kazanan yıldızı Alexia Putellas'ı konu alan ve hem kadın hem de erkek futbolunun dev isimlerini bir araya getiren yeni bir belgeselin yakında izleyicilerle buluşacağını açıkladı. Putellas takımının Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea'yi 4-0 yendiği karşılaşmanın en öne çıkan isimlerinden olmuştu.

İspanyol oyuncu başta Ballon d'Or olmak üzere çok sayıda ödül ve övgü alırken, hayranları Alexia: Labor Omnia Vincit'te yıldız ismi özel yapan tüm detaylara yakından şahit olacak. Belgeselin isminde Latince, "İş her şeyden önemlidir" anlamına gelen bir sözden esinlenilirken, GOAL söz konusu yapıma ilişkin bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunacak.

Alexia: Labor Omnia Vincit ne zaman çıkacak?

Alexia: Labor Omnia Vincit 2022'de piyasaya sürülecek , ancak henüz resmi bir tarih açıklanmadı.

Alexia: Labor Omnia Vincit nerede izlenecek ve yayımlanacak?

Alexia: Labor Omnia Vincit üç bölümlük bir belgesel olacak ve Amazon Prime Video'da izlenebilecek. İlk olarak Brezilya ve Meksika hariç, yalnızca İspanya, Portekiz ve Latin Amerika'da izlenecek.

Alexia: Labor Omnia Vincit için bir fragman var mı?

Amazon Prime Video, Eylül 2022'de Putellas tarafından kendi sosyal kanallarında da paylaşılan bir fragman yayımladı.

Alexia: Labor Omnia Vincit ne hakkında?

Belgesel, Putellas'ın bir çocuktan bugünkü küresel ikona yükselişine dair bir fikir sunacak ve bir dizi yüksek profilli isim onun yolunu ve kariyerini tartışacak. Fragmanda Barcelona ve İspanya'dan takım arkadaşı Irene Paredes, şu anki Barca baş antrenörü Jonatan Giraldez ve eski teknik direktör Xavi Llorens yer alıyor. Ayrıca erkek takımında Putellas hakkında konuşan çok sayıda yıldız var. Teknik direktör Xavi'den, Robert Lewandowski, Marc-Andre ter Stegen ve Ansu Fati gibi çok sayıda isim Putellas'a ilişkin görüşlerini paylaşırken, yıldız isme olan hayranlıklarını dile getirdi.



