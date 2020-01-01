Alexandre Lacazette: Arsenal'dan ayrılmamın anlamı yok

Arsenal'dan ayrılabileceği konuşulan Fransız yıldız, bu dedikoduların doğru olmadığını söyledi.

Alexandre Lacazette, 'daki geleceğinin kulübün gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmasına bağlı olmadığını açıkladı.

Kuzey Londra ekibiyle iki yıl daha kontratı bulunan Lacazette'in Arsenal'ın önümüzdeki sezon Devler Ligi'ne katılmaya hak kazanamaması hâlinde kulüpten ayrılmak isteyebileceği söylentileri vardı. Fransız golcüyse bu dedikoduları reddetti.

Arsenal'ın UEFA son 32 turunda Olympiakos ile yapacağı rövanş maçından önce konuşan Lacazette, "Kulüple bir kontratım var. Buradan ayrılmamın ise bir anlamı yok; çünkü kulüpteki herkes benden memnun" ifadelerini kullandı.

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Bu sezon Premier Lig'de 19 kez forma giyen Lacazette'in 6 golü bulunuyor.