Alexander Sörloth: Türkiye'de fazla taktik yok, tek mesaj gol atmak

Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Alexander Sörloth, Türkiye'de tektiksel tek mesajın gol atmak olduğunu söylüyor.

Trabzonspor ile geçtiğimiz sezon ligde gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth, Türkiye kariyerinde taktikleri tek düze bulduğunu söylüyor.

Bu sezonu RB Leipzig ile geçiren Alexander Sörloth, Bundesliga'da 23 karşılaşmada 3 gol, 3 asistlik performansla oynuyor.

Norveçli golcü Türk futbolundan Alman futboluna geçiş yapmanın büyük bir adım olduğunu anlattı.

Alexander Sörloth ne dedi?

Trabzonspor formasıyla geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gol krallığ yaşayan Alexander Sörloth, RB Live'a Trabzonspor'da gol atmaya odaklı olduğunu anlattı.

"Avrupa'nın en iyi takımlarından birine transfer oldum. Türk futbolundan Alman futboluna geçiş yapmak büyük bir adımdı. Şimdi takıma yerleştiğimi hissetmeye başladım. Takım iyi yolda, ben de iyiyim ve bu beni mutlu ediyor."

"Türkiye'de çok fazla taktik yok bu yüzden benim için büyük bir değişiklikti. Türkiye'de sahaya çıkıyordum ve aldığım taktiksel tek mesaj, 'Gol at' oluyordu, fazlası yoktu. Tamamen farklı bir futbol stili vardı."

"Bir futbolcu ve özellikle hücumcu olarak, sahaya çıktığımızda en iyisi fazla düşünmemek. Başlarda ben sistemde nasıl oynayacağımı çok düşünüyordum. Şimdi adapte oldum ve işler otomatik ilerlemye başladı. Bunu sahada da gösteriyorum."

"Bana büyük destek var tabii ki. İdmanlar önemli, takım arkadaşlarım ne kadar iyi olduğumu görebiliyor. Maçta her şeyini vermediğinde her gün idmanda yaptıklarını görebiliyorlar. Antrenmanda çok gol atıyorum, bence benim için sabırlı olmalarının nedeni bu. Özgüvenini kazanmak ve zorlukların üstesinden gelmek insanın kendi elinde."

"Nagelsmann'ın benim için yaptığı en önemli şey, sabırlı olmak. Bazı teknik adamlar en başından beri işleri doğru yapmadığında gerçekten sabırsız. Bana çok büyük sabır gösterdi ve ben bunu fark ettiğimde daha rahat oynamaya başladım. Başlarda olduğum gibi stresli değildim."

"Şu anda ilk 11'de düzenli oynamak istiyorum, ilk amacım bu. Sonra takıma gollerim ve asistlerimle yardımcı olmalıyım. Özel bir rakam belirlemedim ancak son maçlarda olduğu gibi önemli goller atmak isterim."

Alexander Sörloth'un bu sezonki performansı

Geçen sezonu Trabzonspor ile geçiren ve kaydettiği 24 golle gol kralı olan Alexander Sörloth bu sezon RB Leipzig forması giyiyor.

Norveçli yıldız toplamda 29 kez RB Leipzig forması giydi ve 4 gol, 4 asist kaydetti.

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