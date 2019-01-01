Alexander Sörloth: Bundan daha iyisini yapabileceğimizi gösterebiliriz

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Prag karşısında beraberliği getiren golü atan Alexander Sörloth, Trabzonspor'un turu geçeceğine inanıyor.

, UEFA 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Sparta Prag ile 2-2 berabere kaldı.

Temsilcimize beraberliği getiren golü atan yeni transferlerden Alexander Sörloth, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Sörloth "Kötü başladık ama iyi toparladık. Benim için güzel bir maç oldu gol attığım için. Takımımızın karakterini gösteriyor aslında. Kötü bir ilk yarı performansıydı. Ama mücadeleyi bırakmadık ve iyi bir sonuç aldık. İkinci maçta taraftarımızın desteğiyle iyi bir sonuç alacağız. İkinci maç için bundan daha iyisini yapabileceğimizi gösterebiliriz. Taraftarlarımızla ilgili güzel şeyler duydum. İkinci maçta onlarla da tanışacağım" ifadelerini kullandı.