Alexander Sörloth, Beşiktaş maçında oynayacak mı? Hangi maçlarda oynayamayacak?

Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Trabzonspor'un golcü oyuncusu, hangi maçlarda takımını yalnız bırakacak?

Süper Lig'in 21. haftasında , 'ne konuk oldu.

Bordo mavili ekip karşılaşmayı Jose Sosa ve Anthony Nwakaeme'nin golleriyle 2-0 kazandı.

Mücadelenin 90+2. dakikasında Baiano ile girdiği ikili mücadelenin ardından sinirlenen ve rakibine fiziksel müdahalede bulunan Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth'a hakem Hüseyin Göçek, direkt olarak kırmızı kart gösterdi.

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Alexander Sörloth, Beşiktaş maçında oynayacak mı? Hangi maçlarda oynayamayacak?

Norveçli oyuncu direkt olarak kırmızı kart gördüğü için en az 2 maç ceza alması bekleniyor.

Sörloth'un cezası 2 maç olarak belirlenirse Trabzonspor'un Ziraat Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşması olan ve ligin 22. haftasındaki Demir Grup karşılaşmalarında, Norveçli golcü sahadaki yerini alamayacak.

Alexander Sörloth, 2 maçtan daha fazla bir ceza alırsa, Süper Lig'in 23. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.