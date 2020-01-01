Alexander Sörloth, Beşiktaş maçında oynayacak mı? Hangi maçlarda oynayamayacak?
Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği'ne konuk oldu.
Bordo mavili ekip karşılaşmayı Jose Sosa ve Anthony Nwakaeme'nin golleriyle 2-0 kazandı.
Mücadelenin 90+2. dakikasında Baiano ile girdiği ikili mücadelenin ardından sinirlenen ve rakibine fiziksel müdahalede bulunan Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth'a hakem Hüseyin Göçek, direkt olarak kırmızı kart gösterdi.
Alexander Sörloth, Beşiktaş maçında oynayacak mı? Hangi maçlarda oynayamayacak?
Norveçli oyuncu direkt olarak kırmızı kart gördüğü için en az 2 maç ceza alması bekleniyor.
Sörloth'un cezası 2 maç olarak belirlenirse Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşması olan BB Erzurumspor ve ligin 22. haftasındaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmalarında, Norveçli golcü sahadaki yerini alamayacak.
Alexander Sörloth, 2 maçtan daha fazla bir ceza alırsa, Süper Lig'in 23. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.