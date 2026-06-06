Alexander Isak'ın transfer rekoru kırıldı: Brighton, beş yıllık sözleşme imzaladı

Brighton & Hove Albion, Cumartesi günü Zadok Yohanna'nın transferini duyurdu. Nijeryalı oyuncu, İsveç standartlarına göre rekor sayılabilecek bir meblağ olan en az 28 milyon euro karşılığında AIK Stockholm'den transfer oldu.

Bu ayın sonunda 19 yaşına girecek olan 18 yaşındaki Yohanna, kariyerine memleketindeki Allah Futbol Akademisi'nde başladı. 2025 yılında AIK'ya transfer olan oyuncu, kısa sürede büyük bir sansasyon yarattı.

Yohanna, AIK formasıyla toplamda 18 maça çıktı ve bu maçlarda sağ kanat oyuncusu olarak 5 gol ve 4 asist kaydetti. Çevik bir dripling ustası olan oyuncu, sergilediği performansla Chelsea, Newcastle United, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen ve Brighton gibi kulüplerin büyük ilgisini çekti.

Bu yetenekli oyuncunun tercihi Brighton oldu ve Sky Sport'tan Florian Plettenberg'e göre kulüp 28 milyon euro ödeyecek. Bonuslarla birlikte toplam tutar 30 milyon euroya ulaşabilir. Her halükarda bu, bir İsveç kulübü için mutlak bir transfer rekoru.

AIK'nın önceki transfer rekoru Alexander Isak'a aitti. Şu anda Liverpool'da forma giyen forvet, 2017'de Borussia Dortmund'a satıldığında AIK'ya 8,6 milyon euro kazandırmıştı.

İsveç rekoru, 2024 yılında Tottenham Hotspur'a transfer olduğunda o zamanki kulübü Djurgårdens IF'ye 20 milyon euro kazandıran Lucas Bergvall'a aitti.

"Zadok ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum," diyor kulübe sadık kalan menajer Fabian Hürzeler, resmi kanallar aracılığıyla. "Maçlarını ve niteliklerini gördükten sonra, onun hücumda fark yaratabilecek bir oyuncu olduğunu biliyorum."

"Henüz genç ve kulübe ve Premier League'e uyum sağlamak için zamana ihtiyacı olacak, ancak izlemesi heyecan verici bir oyuncu ve taraftarlarımızın kesinlikle takdir edeceği bir yaratıcılık getiriyor."

"Dinamik, hızlı ve mücadeleden çekinmiyor. Nitelikleri ve becerileri, hücum hattımız için gerçek bir kazanç olacak," dedi Hürzeler. Yohanna, Amex Stadyumu'nda 2031 ortasına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.