Alexander Hleb: "Arsene Wenger ile konuşurken ağladım"

Belaruslu eski futbolcu Barcelona'da üç kupa sevinci yaşasa da, Arsenal'den ayrıldığı için pişman olduğunu söyledi...

Bir dönem Süper Lig'de ve formaları da giyen 'in eski yıldızı Alexander Hleb, Arsenal'den 'ya transfer olmasını bir hata olarak görüyor.

2005 yılında 'tan Arsenal'e transfer olan Hleb, İngiliz ekibiyle 130 resmi maçta görev almış, daha sonra transfer olduğu Barceona'da ise ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi, ve İspanya Kral Kupası şampiyonlukları yaşasa da düzenli olarak forma giyme şansı bulamamıştı.

Arsenal Kulübü'nün In Lockdown isimli podcast programına konuk olan Hleb, Barcelona'ya transferini anlatırken şöyle konuştu: "Üzerinden yıllar geçse de bunu halen düşünüyorum ve bugüne dek ne oldu ve neden öyle bir karar verdiğimi anlayamadım. Elbette Barcelona o dönem dünyanın en iyi takımıydı ama ben de Arsenal'de çok mutluydum. Arkadaşlarım vardı, teknik direktörümüzden çok memnundum, en iyi takımlardan birisiydik, taraftarımız, stadyumumuz, Premier Lig gibi mükemmel bir lig... Her şey çok iyiydi. Neden ayrıldım bilemiyorum." dedi.

Daha fazla takım

"Arsene Wenger ile konuştuğumda ağlamıştım." diyen Hleb, şöyle devam etti: "Takımdan ayrılmadan hemen önce onunla konuşmuştum ve beni takımda tutmak istediğini anlatmıştı. Ağladım. O an ne ne yapılabileceğini bilemedim. Barcelona'da şampiyonluklar yaşadım ama Arsenal'deki kadar çok şans bulamadım. Ama bu benim hatamdı çünkü özel hayatımda birçok şey olmuştu. Oradaki kariyerime gergin başlamıştım. Pep Guardiola'nın bana güvenmemesiyle ilgili bir durum değildi bu. Sadece benim hatamdı."