Alexander Büttner, Vitesse’de sıra dışı bir karar aldı ve eski takım arkadaşının izinden gitti

Alexander Büttner, önümüzdeki sezon Vitesse’de yardımcı antrenör olacak, ancak aynı zamanda oyuncu olarak da kalmaya devam edecek. 37 yaşındaki savunma oyuncusu, Manchester United’da oynarken takım arkadaşı Ryan Giggs’in de aynı ikili rolü üstlendiğini görmüştü.

Büttner, Omroep Gelderland’a verdiği demeçte, “Kulüpte farklı bir rol üstleneceğim,” diye söze başladı. “Bugün teknik ekip ve tüm takımla yaptığımız toplantıda bunu açıkladık.”

Sol bek için, özellikle de sahada kalma süresi açısından bazı değişiklikler olacak. Büttner, “Bu, aynı zamanda oyuncu olarak da kalacağım bir tür yardımcı antrenörlük görevi olacak. Dolayısıyla muhtemelen artık tüm maçlarda oynamayacağım” dedi.

Eski Manchester United oyuncusu, yeni rolünden gururla bahsediyor; bu rol, 2013/14 sezonunda David Moyes’un kovulmasının ardından Giggs’in kısa bir süre üstlendiği görevle aynı.

Galli oyuncu, Hull City maçında sahada kendi kendini oyuna sokmuş ve son yirmi dakikayı oynamıştı. Antrenör-oyuncu rolünün bir başka bilinen örneği ise Edgar Davids’tir. Davids, 2012 ile 2014 yılları arasında İngiltere’nin Barnet takımında bu rolde görev almıştı.

"Pek çok kişinin bu şansı yakalayabileceğini sanmıyorum," diye devam ediyor Büttner. "Manchester United'da Ryan Giggs varken ben de bunu bir kez yaşamıştım. O da çift rolü üstlenmişti. Bu sezon antrenmanlarda sahada farklı bir rolde yer alacağım."

Deneyimli oyuncu geçen sezon Arnhem ekibi için çok değerliydi ve birkaç maç hariç neredeyse tüm maçlarda forma giydi. Bundan da son derece memnun. “En çok maç oynayan ilk üç oyuncudan biriyim. Benim yaşımda bunu söyleyebilecek çok fazla futbolcu yok. Ayrıca her gün sahada yer aldım ve hâlâ ön saflarda koşuyorum.”

Ancak gözü artık gelecekte ve yeni rolünde. "Bu yeni rolle artık geleceğe yönelik çalışıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da Vitesse’de kalmaya devam edeceğim," diye sözlerini tamamlıyor hırslı kaptan.