Alexander Büttner: Beşiktaş ve Fenerbahçe beni transfer etmek istemişti

Vitesse'den ayrılan ve şu an bonservisi elinde olan Hollandalı sol bek oyuncusu, bu yaz Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kendisini istediğini açıkladı.

Bir dönem 'da da forma giyen ve bir dönem Beşiktaş'a transferi gündemde olan Alexander Büttner, ülkesinde yayım yapan de Gelderlander' e açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz yaz Vitesse'den ayrıldığından bu yana boşta olan 30 yaşındaki Hollandalı sol bek, Beşiktaş ve 'nin geçtiğimiz yaz kendisini istediğini açıkladı.

"Beşiktaş benimle somut bir şekilde ilgilenmişti. Ancak son anda transferimden vazgeçtiler," diyen Büttner, "Bunun dışında pek çok kulübün de bana ilgisi vardı. Fenerbahçe, PAOK, Apoel Nicosia, ve bunlardan bazıları. Bu hafta da Glasgow ve Stoke City, söz konusu takımlar arasına katıldı. Ancak ben kararımı çoktan verdim" yorumunu yaptı.

Büttner hangi takıma gideceğini ise belirtmedi.