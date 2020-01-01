Alexander-Arnold: Kimse büyüyünce Gary Neville olmak istemez

Son dönemde formuyla adından söz ettiren Trent Alexander-Arnold, bek oyuncularına yönelik algıyı değiştirme niyetinde.

'un başarılı sağ bek oyuncusu Trent Alexander-Arnold, kendi pozisyonunda oynayan oyunculara yönelik algıyı değiştirmek istiyor.

Son iki sezonda Premier Lig'in en çok asist yapan ismi olan 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon gösterdiği performansla yoluna yenilgisiz devam eden Liverpool'un anahtar isimlerinden biri haline geldi.

Sheffield United'ı 2-0 yendikleri maçın ardından BT Sport'a konuşan Alexander-Arnold, sol bekte oynayan arkadaşı Andy Robertson'ın kendisini motive edip etmediğiyle ilgili soruya "Biz kendi içimizde yarışmacı insanlarız. Kendi aramızda kim daha çok asist yapacak, kim daha çok gol atacak yarışı içindeyiz. Bu bizi daha da yükseğe itiyor. Bir ikili olarak bu pozisyona yönelik bakışı değiştirmek istiyoruz. Kimse bir bek oyuncusu, bir Gary Neville olmak isteyerek büyümüyor. Biz bek pozisyonuna farklı bir bakış açısı getirmeye çabalıyoruz, özellikle son 18 aydır." yanıtını verdi.

Premier Lig'de 21. hafta geride kalırken Liverpool, bir maçı eksik olmasına rağmen, en yakın takipçisi 'nin 13 puan önünde lider durumda yer alıyor.