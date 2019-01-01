Alex Telles ve Hector Herrera için olay Atletico Madrid iddiası

Porto forması giyen eski Galatasaraylı Alex Telles'in Atletico Madrid'e transfer olacağı iddia edildi.

A Bola'da yer alan habere göre forması giyen Hector Herrera ve Alex Telles ikilisi gelecek sezonda İspanya'da top koşturacak.

'in Porto'ya sözleşmesi sona erecek olan Herrera ile el sıkıştığı ve bu futbolcunun bedelsiz olarak İspanya'ya transfer olacağı öne sürüldü.

ekibi, eski Galatasaraylı Telles için ise kesenin ağzını açacak.

Portekizlilerin iddiasına göre Atletico Madrid, Telles için yaklaşık 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

da Porto ile yaptığı anlaşma kapsamında kârdan 10% pay alacak.

Bu sezon 45 resmi maçta görev yapan 28 yaşındaki Meksikalı orta saha oyuncusu Herrera 7 gol atıp 7 de asist yaptı.

Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı 26 yaşındaki Telles ise 44 maçta 5 gol ve 10 asistle oynadı.