Alex Telles penaltı atarken sakatlandı

Porto'nun Braga ile oynadığı karşılaşmada penaltı atarken sakatlanan Alex Telles'in sezonu kapattığı iddia ediliyor.

Transferde adı Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılan Alex Telles, takımı 'nun Braga ile oynadığı karşılaşmada penaltı atarken talihsiz şekilde sakatlanmıştı.

Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, futbolcusunun sakatlığının ciddi olma ihtimalinin olduğunu söylemiş, "Ne olduğunu henüz bilmiyoruz ancak iyi bir şey olmadığı kesin. Alex'in son durumu yapılan kontrollerin ardından belli olacak" demişti.

Telles de maçın ardından sosyal medya hesaplarından taraftarlara mesaj göndermiş "Hayatta her şeyin nedeni vardır. Tanrı'ya ve kadere inanıyorum. İyi olacağım ve yeniden sahalara döneceğim. Mesajlarınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan bugün basınında yer alan haberlerde Telles'in sakatlığının sanılandan ciddi olduğu ve Brezilyalı sol bekin sezonu kapattığı iddia edildi.

Bu sezon 44 resmi maçta görev yapan Telles takımına 5 gol 10 asistle katkı verdi. Telles'in bir sonraki transferinden eski kulübü 10% pay alacak.