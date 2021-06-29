Alex Teixeira ve Fernando transferinde Beşiktaşlıları sevindiren gelişme

Adları Beşiktaş ile anılan Fernando Lucas Martins ve Alex Teixeira'nın Josef de Souza ile birlikte verdikleri poz Beşiktaşlı taraftarları sevindirdi.

Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve gelecek sezon Türk futbolunu Avrupa futbolunun en önemli sahnesi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken, Brezilyalı Josef de Souza'nın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf siyah-beyazlı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın yönetiminde elde ettiği şampiyonlukta büyük rol oynayan Josef, siyah-beyazlı takıma transferi gündemde olan Fernando Lucas Martins ve Alex Teixeira ile birlikte poz verdi. Beşiktaşlı taraftarların transferinin sonuçlanmasını beklediği sambacılardan Teixeira'nın kartal pozu dikkat çekti.

Shakhtar'a oynadılar

Beşiktaş'ın transferinde büyük aşama kaydettiği her iki oyuncuyu da İstanbul'a getirmek için saydığı öne sürülürken, iki oyuncunun verdiği bu görüntü de Beşiktaş'ta oynamak istedikleri şeklinde yorumlandı. Her iki oyuncu da geçmişte Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Shakhtar Donets ile şampiyonluklar yaşamıştı.

Öte yandan bu isimlerin yanı sıra geçtiğimiz sezon Alanyaspor formaısyla yaptığı çıkışla dikkat çeken Salih Uçan'ın transferinde de son aşamaya gelen Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde milli oyuncunun transferini resmen duyurması bekleniyor. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Beşiktaş ile üç senelik sözleşme imzalayacak.

Daha fazla okuma