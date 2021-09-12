Alex Teixeira ile Domagoj Vida, Borrussia Dortmund maçında var mı?

Alex Teixeira ile Domagoj Vida, Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçında sakatlık yaşadı. Peki iki oyuncu Borrussia Dortmund'a karşı forma giyecek mi?

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladı ve yeni transferleri ile gövde gösterisi yaparak sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmada yaşanan sakatlıklar nedeniyle teknik direktör Sergen Yalçın zorunlu 3 değişiklik gerçekleştirdi.

Vida, Teixeira ve Kevin N'Koudou sakatlanmalarının ardından maçı yarıda bıraktı.

Alex Teixeira ile Domagoj Vida, Borrussia Dortmund maçında oynayacak mı?

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş’ta Domagoj Vida ve Alex Teixeira, sakatlıkları nedeniyle çarşamba günü oynanacak Borussia Dortmund maçında forma giyemeyecek.

Kevin N’Koudou'nun ise durumu ciddi değil. Fransız oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkabilecek.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 4. haftasında Vodafone Park’ta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta sağ ayak tabanında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Domagoj Vida’nın yapılan MR görüntülemesinde ayak iç adale grubunda ve taban altı bağ dokusunda (plantar fasia) ödem ve zorlanma tespit edilmiş, aynı müsabakada oyuna devam edemeyen bir diğer oyuncumuz Alex Teixeira’nın yapılan değerlendirmesinde ise uyluk arka adalesinde ise gerilme saptanmıştır.



Vida ile Teixeira’nın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Sergen Yalçın ne söyledi?

Karşılaşmanın ardından 3 oyuncunun sağlık durumu hakkında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Tam bilmiyorum durumları. Doktorlarla konuşmadım. Yarın daha çok netleşir.

Alex Teixeira'nın zannetmiyorum oynayacağını. Bu benim fikrim ama zannetmiyorum oynayacağını. Ne kadar dışarıda kalır onların hepsi yarın belli olacak.

Kevin N’Koudou'nun ise oynayabileceğini düşünüyorum."

Beşiktaş - Borrussia Dortmund maçı ne zaman?

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Borrussia Dortmund ile 15 Eylül'de karşı karşıya gelecek.

TSİ 19.45'de başlayacak mücadele Vodafone Park'ta oynanacak.

Daha fazlası