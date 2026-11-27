Alex Scott, Bournemouth'un Celta Vigo karşısında 10 kişiyle gerçekleştirdiği olağanüstü geri dönüşün ardından Avrupa Ligi kupasını kazanmayı hayal ettiklerini açıkça söyledi. Avrupa futbolu tarihine geçen Bournemouth, Avrupa Ligi'nde beşte beş yaptı. Bu seri, büyük bir Avrupa kupasının İngiltere'nin güney kıyısına gelebileceğine dair inancı güçlendirdi.

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Scott'ın hedefi Avrupa kupası

Kusursuz serisiyle eleme aşamasına bir adım daha yaklaşan Bournemouth, Avrupa'da başarı hayalleri kuruyor. İspanya'daki çarpıcı geri dönüşün ardından orta saha oyuncusu Alex Scott, kulübün büyük hedeflerini gizlemedi. İngiltere millî oyuncusu, kadronun gelecek mayıs ayında Frankfurt'ta oynanacak finale kadar gidecek kaliteye ve inanca sahip olduğunu düşünüyor. İngiltere'nin güney kıyısındaki kulübün bugüne kadarki en önemli başarısı, 2014-15 sezonunda kazandığı Championship şampiyonluğu.

Scott, TNT Sports ile yaptığı röportajda şunları söyledi: “Elbette hayalimiz bu. Futbolcu olmayı isteyerek büyürken kupa kazanmanın hayalini kurarsınız. Bu kulübün nereden gelip bugün nerede olduğuna bakın. Kulübü bugünkü konumuna getiren herkes takdiri hak ediyor. Oyuncular için bu kulübün formasıyla sahaya çıkmak bir hayal. İlk sekize girip eleme aşamasına kalmak için hâlâ kazanmamız gereken maçlar var. Ondan sonra tüm odağımız ilerlemek olacak ve umarım kupayı kazanabiliriz.”

Bournemouth Avrupa tarihine adını yazdırdı

Bournemouth, Celta karşısında yaşadığı zorluklarla Avrupa tarihine geçti. O ana kadar kusursuz ilerleyen Avrupa serisi, başlangıçta tehlikeye girmiş görünüyordu. Iago Aspas'ın golüyle 1-0 geriye düşen konuk ekip, ilk yarının ortalarında Bafode Diakite'nin kırmızı kart görmesiyle büyük bir darbe daha aldı ve 10 kişiyle zorlu bir mücadele vermek zorunda kaldı.

Ancak Bournemouth pes etmedi. İkinci yarıda Alvaro Rodriguez ve Rayan'ın golleriyle geri dönerek tüm kulvarlarda üst üste 10. galibiyetini aldı ve kulüp rekoru kırdı. Bu zafer, Bournemouth'u bu sezon beşte beş yapan tek kulüp konumuna da getirdi. Eleme maçları hariç, Fuar Şehirleri Kupası da dâhil olmak üzere ilk beş Avrupa maçını kazanan üçüncü takım olarak Nürnberg (1961-62) ve Ararat'ın (1972-73) arasına katıldı.

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Devre arasındaki taktik değişiklik geri dönüşün önünü açtı

Skor tablosu Bournemouth'un etkili bir geri dönüş yaptığını gösterse de Scott, Diakite'nin oyundan atılmasının hemen ardından duruma uyum sağlamakta zorlandıklarını anlattı. Takım, 11 kişiyken uygulamayı planladığı düzene bağlı kalınca Celta savunma hatları arasından sık sık geçebildi. Devre arasında teknik ekip müdahale ederek takımı yeniden düzenledi.

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Scott, “Zordu” dedi. “10 kişi kaldığımızda, 11 kişiyken yapmayı planladığımız şeyleri sürdürdük ve onlar savunmamızı çok sık aşıyordu. Her yerde boşluklar vardı. Bu yüzden dizilişimizde, sahaya yerleşimimizde ve baskı yapma şeklimizde birkaç değişiklik yaptık. Bunu gerçekleştiren teknik direktör ve antrenörler takdiri hak ediyor. Sonra sahaya çıkıp bu takımın karakterini gösterdik.”

Scott, Celta maçında ritmini bulmaya çalıştı

Scott, İngiltere millî takımıyla görev yaparken yaşadığı uyluk sakatlığı nedeniyle başlangıçta sekiz haftaya kadar sahalardan uzak kalması beklenirken öngörülenden önce geri döndü. Celta deplasmanı, iyileştikten sonraki ikinci maçıydı. Kulübün Avrupa'daki mücadelesine katkıda bulunmak isteyen Scott, zorlu deplasmanı maç ritmini yeniden kazanmak için önemli bir fırsat olarak gördü.

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Zorlu karşılaşmada değerli süreler alan Scott, önündeki maçları düşünürken hâlâ maç ritmini bulmaya çalıştığını kabul etti. Sözlerini şöyle sürdürdü: “Onları izlemek büyük keyifti ve sahaya dönmek için sabırsızlanıyordum. Benim için iyi bir maçtı. Zorlu bir karşılaşmada biraz daha süre aldım ve performansım fena değildi. Muhtemelen birkaç aydır sahalardan uzak olduğum belli oluyordur ama yeniden sahada olmaktan mutluyum ve önümüzdeki maçları sabırsızlıkla bekliyorum.”