Alex, Sao Paulo'daki teknik direktörlük kariyerine galibiyetle başladı

Sao Paulo U20 takımının teknik direktörlüğüne getirilen Alex de Souza ilk resmi maçına çıktı.

Türkiye'de forma giydiği dönemde Fenerbahçe taraftarının sevgilisi olan Alex de Souza, aktif futbolculuk yaşantısını tamamladıktan bir süre sonra antrenörlük kariyerine başlamıştı.

Bir süredir Brezilya'nın Sao Paulo ekibinin U20 takımını çalıştıran Alex, resmi olarak ilk karşılaşmasına çıktı.

Campeonata Brasileiro U20 Ligi'nde mücadele eden Sao Paulo U20, Atletico Paranaense U20'yi 41. dakikada Marqunihos'un attığı golle 1-0 mağlup ederek sezon galibiyetle başladı.

Bu skorun ardından Alex'in takımı 3 puanla altıncı sırada yer aldı.

BR SUB-20: Alex (@Alex10) fará a primeira partida à frente da equipe júnior do Tricolor! #MadeInCotia #VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/JJmMDhuzhO — São Paulo FC (@SaoPauloFC) June 27, 2021

Alex'in Fenerbahçe kariyeri

2001 yılına kadar Brezilya'da top koşturan yıldız isim ardından 8 milyon euro karşılığında İtalyan ekibi Parma'ya transfer oldu.

İtalya'da aradığını bulamayan Alex ardından Cruzeiro'ya geri döndü. 2004 yılında ise Fenerbahçe, Alex'i 4 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Sarı - lacivertli formayla üç kez lig şampiyonluğu, iki kez Türkiye Süper Kupası ve bir kez de Türkiye Kupası zaferi yaşadı. Kazandığı kupaların yanı sıra Fenerbahçe formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselme sevinci yaşadı.

2012 yılında ise Teknik Direktör Aykut Kocaman ve Başkan Aziz Yıldırım ile sorunlar yaşamaya başlayan Alex, sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Fenerbahçe'den sonra ülkesine dönen efsane isim Coritiba'da bir süre futbol oynadıktan sonra emekli oldu.