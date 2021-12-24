Alex, São Paulo'da teknik direktör olarak ilk yılını ve geleceğini değerlendirdi: "Acelem yok"

Alex, teknik direktör olarak kariyerindeki ilk yılını doldurmuş durumda. Sao Paolo U20 takımı ile çarpıcı sonuçlar alsa da Alex, sonuçlardan çok gelişime ve öğrenme süreçlerine odaklı.

Fenerbahçe efsanesi, bu yıl teknik direktör olarak pozisyonunu sağlamlaştırmayı ve sonra geleceği düşünmeyi planladığını söyledi. İster São Paulo'da ister başka bir kulüpte. Asıl amaç, öğrenmek.

São Paulo'da ilk yılında Alex, Brasileirão'da finalist oldu. Saha kenarında 24 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 42 maça çıktı; 94 gol atıp 45 gol yedi.

Ne söyledi?

São Paulo'daki ilk sezonunu Brezilya basınından Globo'ya değerlendiren Alex hem takımı hem de kendisi adına verimli bir sezonu geride bıraktıklarını ve öğrenmeye devam edeceklerini söyledi:

"Ben daha çok süreçle, oyuncuların São Paulo'da veya başka bir kulüpte kariyerlerinde neler yapabilecekleri konusuyla ilgileniyorum. Açıkçası sonuçtan dolayı üzgünüm (Brasileirão'da ikinci oldu), çünkü şampiyon olmak istiyordum. Ancak başlatabildiğimiz süreçlerden memnunum. Sekiz ay kısa bir süre ama biz çok memnunuz.

"En önemlisi, geldiğimde bir taahhütte bulunmuştum: Grupta biraz daha küçük yaştaki oyuncuları oynatacaktım çünkü onların oynamasını istiyordum.

"İkincisi, adı ne sistemi ne olursa olsun üzerinde çalışılacak bir model olduğunu ve çok çalışması gerektiğinin farkında olanın fırsatlara sahip olacağını onlara anlatmaktı.

"Kestirme atmak gibi bir niyetim yok. Futbolun ne istediğini öğrenmek niyetindeyim. 20 yaş altı ile A takım arasındaki temel fark, işlerin dahili olarak çözülmesidir. Profesyonelde, taraftarlar ve basın ile dış kısım daha ağırdır. Altyapıda, daha az müdahale ederler.

"Ben diyalog ve sohbet insanıyım, fırsatları değerlendirmeye çalışırım. Çoğunlukla yabancılardan oluşan bir ekiple Crespo ile birkaç gün geçirdim. Ekipteki antrenörlük bakımından en genç benim. Gün be gün öğreniyoruz. Günleri konuşarak, oynayarak, öğrenerek, fikir alışverişinde bulunarak geçirdik. İlk kez eğitim vermek, konuşmak, sporcularla konuşmak, rakip koçlarla yüzleşmek, maç öncesi ve sonrası konuşmalar gerçekten çok güzeldi. Sekiz aylık zenginleştirici bir deneyim oldu.

“Oyuncular insandır. Bazı koçların benimle kurmasını istediğim kişisel ilişkileri ,daha önce hayal ettiğim gibi, oyuncularıma yansıtmaya çalıştım."

Acelem yok

"Gelecek için planlarınız neler?" sorusuna Alex şu şekilde cevap veriyor:

"São Paulo bana fırsat verdiğinde hazırlığıma devam ettim. Pro Lisansını bitirmek için CBF'ye gidiyorum, sonuncusu kaldı, São Paulo sürecimi bitirmek için geri döndüm. 2022 yılının sonuna geldiğimizde, oturup bir analiz yapacağız ve São Paulo'ya mı gideceğim, başka bir kulübe mi gideceğim, hala 20 yaş altı mı çalıştıracağım bakacağız.

"Sonraki adım için acelem yok, hiçbir şeyi kısa kesmek istemiyorum, her şey olması gerektiği gibi olacak çünkü futbolda hareketlilik var. São Paulo'nun bana sunduklarından memnunum, çok çalışıyoruz. São Paulo, bu zamana kadar 20 Yaş Altı Brezilya Şampiyonası finaline ulaşmamıştı, ilk kez biz ulaştık.

" Oraya tekrar gitmek ve bu sefer kazanmaya çalışmak için çalışıyoruz. Ancak en önemli şey, oyuncuların giderek daha fazla gelişmeye devam etmesi ve hazır olmaları."

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