Alex Pastoor, Feyenoord'un Real Betis karşısındaki performansını sert sözlerle eleştirdi. Şu anda bir kulüp çalıştırmayan teknik adam, özellikle Giovanni van Bronckhorst'un tercihlerini anlamakta güçlük çektiğini açıkça dile getirdi.

Feyenoord, çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Real Betis'e 1-0 mağlup oldu. Isco, maçın başlamasından yaklaşık bir saat sonra penaltı noktasından karşılaşmanın tek golünü attı.

Bir gün sonra Feyenoord'un performansı Ziggo Sport stüdyosunda ayrıntılı biçimde ele alındı. Jan van Halst analizine, "Feyenoord'a bakınca yazık oldu diyorum; belli bir enerji ve ivme yakalamış durumdalar" sözleriyle başladı.

Van Halst, "Ama dün bunun biraz eksik olduğunu düşündüm. Biraz beklemede kaldılar" diye devam etti. "Elbette Betis iyi bir takım, onu kesinlikle hafife almamalıyız. Yine de hücumda biraz daha fazla enerji beklerdim. Geriye düştükten sonra bunu bir ölçüde gösterdiler."

Pastoor, Van Halst'un eleştirilerine bütünüyle katılırken Feyenoord'un hücumdaki dolambaçlı oyunundan da rahatsız oldu. Teknik adam, "Benim asıl dikkatimi çeken şu: Oyunu gereğinden fazla karmaşıklaştırıyorlar. Top onlardayken çok fazla yana ve geriye oynuyorlar" dedi.

Pastoor, "Bu da çoğu zaman öndeki pas seçeneklerinin doğru şekilde ve derinliğe koşarak boşa çıkmamasından kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı. "Ama özellikle savunmada öyle şeyler oluyor ki gerçekten hiçbir şey anlamıyorum..."

Pastoor'a göre Feyenoord, Anis Hadj Moussa'nın ikinci forvet olarak görev aldığı 4-4-2 dizilişiyle savunma yapmaya çalıştı. Bu sırada Gjivai Zechiël sık sık sağ bölgede yer aldı. Pastoor, "Nedense savunmanın merkezinde her zaman bir oyuncu fazla bulundurmak istiyorlar" diye açıkladı. "Bu da Zechiël'in bazen sağ bek, Valente'nin de bazen sol bek pozisyonuna geçmesi anlamına geliyor."

Pastoor, "Böylece altı kişi yan yana diziliyorlar ama rakip yine de boştaki bir oyuncuyu bulmayı başarıyor" dedi. Teknik adama göre Feyenoord, dörder oyuncudan oluşan iki hatla çok daha kolay savunma yapabilir ve rakibin pas kanallarını kapatacak yeterli sayıda oyuncuya sahip olabilirdi. Pastoor, "Bunları hiç mantıklı bulmuyorum" diyerek sözlerini tamamladı. "Bu yüzden benim için büyük bir hayal kırıklığı oldu."