Kale & Kokkie ile yaptığı röportajda, Ajax'tan ayrılan teknik direktör Alex Kroes, Francesco Farioli ile olan ilişkisi hakkında ayrıntılı olarak konuştu. Kroes, bu coşkulu İtalyan teknik adamı göreve getirmiş, ancak başarılı bir sezonun ardından bu başarılı teknik direktörle yollarını ayırmıştı.

Kroes videoda, "Farioli'nin sezonu artık harika olarak değerlendiriliyor," diye geriye dönüp baktı. "Bunu Francesco'ya karşı herhangi bir olumsuzluk hissetmeden söylüyorum, çünkü onunla hala çok iyi bir ilişkim var."

"Hafta sonu onunla uzun uzun konuştum ve yakında Porto'ya gideceğim," diye açıklıyor ayrılan teknik direktör. Farioli, geçen sezondan beri FC Porto'da çalışıyor ve Portekiz'de şampiyonluğa doğru ilerliyor.

"Bu konuda hiçbir sorun yok. Bazı çevrelerden, onunla kavga ettiğimiz ya da onun artık Ajax'ta olmamasının benim yüzümden olduğu yönünde imalar yapılmasını bazen sinir bozucu buluyorum. Eh, siktirin gidin. Bu kesinlikle doğru değil!"

"Ama Hollanda'da yabancı bir teknik direktör aslında sürekli haksız muameleye maruz kalıyor," diyor Kroes. "Sezon boyunca oyun stiline çok fazla eleştiri geldi."

"Bu eleştiriler hem içeriden hem de dışarıdan, her türlü kesimden geldi. Onun da buna karşı duyarsız olmadığını fark ettim. Yanlış bir varsayımda bulunmuştum, ama şöyle düşünmüştüm: Yabancı bir teknik ekip, etraflarında olup bitenlerin farkında olamaz."

Farioli, Ajax'ta bir yıl geçirdikten sonra ayrıldı, ama Kroes'un da onayladığı gibi, bu orada mutlu olmadığı için değildi, tam tersine. Ajax'ın mali durumu nedeniyle, ilk sezonundaki başarıyı tekrarlamak için "bir Houdini numarası" yapması gerekeceğinden korkuyordu.

"Dedi ki: 'Korkarım Ekim ya da Kasım ayında beni kovmak zorunda kalacaksın'," diye anlatıyor Kroes. "Bu yıl elimden gelenin en iyisini yapmayı başardım, ama takımın belkesi olan oyuncularım ayrılabilir. Brian Brobbey ve Kenneth Taylor gibi."

Farioli için bu 'bir hesaplamaydı'. "O şöyle düşündü: Bu iş benim için yürümeyecek. Şu anda gösterdiğim performansı bir yıl daha sürdüremeyeceğim." Kroes, İtalyan teknik adamın ayrılışını daha derinlemesine inceliyor.

"Örneğin aşçı hakkında şakacı bir şekilde şeyler söyleniyor," diyerek Farioli'nin uygulamak istediği profesyonelleşmeye atıfta bulunuyor. "Gerçek şu ki, Francesco bunun iki parmak şıklatmasıyla halledilebileceğini düşünüyordu."

"O, Türkiye gibi bunun daha kolay olduğu ülkelerde çalışmıştı. Hollanda'nın uygulamaları ve mevzuatı gereği, birini değiştirmek o kadar kolay değil. Ayrıca, elli kişinin işten çıkarıldığı bir tasarruf sürecindeydik."

Farioli için hiçbir şey yeterince hızlı gitmiyordu. "Birini işe aldık, ama iki aylık ihbar süresi vardı. 'Daha erken gelemez mi?' diye sordu Farioli. Hayır, bu mümkün değil. Zor olan şey, bunun onun için bir nevi açıklanamaz bir durum olmasıydı."