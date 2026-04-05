Alex Kroes bu konuyla artık işini bitirdi ve Ajax hakkındaki "yalan"ı ortadan kaldırmaya çalışıyor

Alex Kroes, Ajax ile ilgili haberlere ve özellikle kiralık oyuncularla ilgili iddialara sert tepki gösterdi. Görevini Jordi Cruijff’a devreden teknik direktör, kulüp ile kiralık oyuncular arasındaki iletişim konusunda yanlış ve aşırı olumsuz bir tablo çizildiğini belirtiyor.

Kroes, Ajax ile hiçbir iletişimi olmadığını iddia eden çeşitli kiralık oyuncuların açıklamalarının doğru olmadığını belirtiyor. Her ne kadar her zaman mükemmel olmasa da, kesinlikle bir iletişim olduğunu vurguluyor. Ajax'ın görevinden ayrılan teknik direktörü, "Dünyaya o kadar çok yalan yayılıyor ve yazılıyor ki" diyor.

Yönetici, tek bir röportajın kulüp içinde ne kadar çabuk büyük sonuçlar doğurabileceğini anlatıyor. “Sonra böyle bir hikaye tüm mesaj gruplarında dolaşmaya başlıyor ve herkes merak ediyor: bu nasıl olabilir?” diye açıklıyor. Kroes’a göre, böyle bir durumda ilgili oyuncuyla temasın olduğunu hemen kanıtlayabilirdi.

Son zamanlarda Gerald Alders, Tristan Gooijer, Dies Janse, Nick Verschueren ve Ahmetcan Kaplan gibi birçok isim gündeme geldi. Bu oyuncuların kiralık oldukları süre boyunca Ajax ile neredeyse hiç veya hiç temas kurmadıkları iddia ediliyor. Kroes bu görüşe karşı çıkıyor ve durumun çok siyah-beyaz bir şekilde sunulduğunu belirtiyor.

“Her şeyin mükemmel gittiğini söylemiyorum. Daha iyi olabilir, belki de daha iyi olmalı, bunu dürüstçe söylüyorum,” diye devam ediyor. “Ancak şu anda sunulduğu kadar olumsuz değil.”

Bununla bağlantılı olarak Kroes, Ajax'ı çevreleyen daha geniş bir eğilime dikkat çekiyor. Kulüp sürekli mercek altında olduğundan, her ayrıntı abartılıyor. "Her sinek bir fil, olumsuz bir fil haline geliyor," diyor yönetici.

Kroes, oyuncuların ve yeni transferlerin desteklenmesi konusunda da gerçekliğin genellikle tasvir edildiğinden farklı olduğunu belirtiyor. Örnek olarak, kulüp içinde destek, dil gelişimi ve barınma konularıyla ilgilenen kişilerin gerçekten olduğunu söylüyor. “Her şey her zaman mükemmel gitmiyor, ancak bunu iyi bir şekilde organize etmek için gerçekten çok çalışılıyor.”

Kroes, Ajax'ın yakında daha sakin sulara ulaşmasını umuyor. “Ajax'ta hiçbir zaman PSV ve Feyenoord kadar sakin bir ortam olmayacak, ancak bu sürekli gürültü Ajax'ın ilerlemesine yardımcı olmuyor ve her zaman kendimizden en iyi şekilde yararlanmamızı engelliyor.”