Avusturyalı kulüp, kendi kanalları aracılığıyla Alex Kroes’un LASK Linz’de başkan yardımcısı olarak göreve başlayacağını doğruladı. Ocak ayında Ajax’tan ayrıldığından beri hiçbir kulübe bağlı değildi.

“Alex Kroes’u kadromuza katabildiğimiz için çok mutluyuz. Kendisi, AZ Alkmaar’da geçirdiği süre ve en son Ajax Amsterdam’da teknik direktör olarak görev yaptığı dönemler sayesinde Avrupa futbolunu içinden bilen bir isim,” dedi, kendisi de “başkan yardımcısı” unvanını taşıyan Christoph Königslehner.

Başkan yardımcısı olarak Kroes, kulüp yönetiminde önemli bir rol üstlenecek. Bu görev kapsamında, kulübün profesyonelleşme sürecine katkıda bulunacak ve transfer politikasına da dahil olacak. Königslehner, “Bu, şu anda tam da ihtiyacımız olan uzmanlık ve ağdır” dedi.

Kroes de yeni görevini heyecanla bekliyor. “LASK, Avusturya sınırlarının ötesinde daha fazlasını başarabileceğini kanıtladı. Avrupa’daki deneyimim ve bağlantılarımla bu rotayı çizmeye katkıda bulunmak istiyorum,” diye kulübün web sitesinde belirtti.

Geçtiğimiz sezon LASK Linz, sağlam bir politika izleyerek Sturm Graz ve çok daha zengin olan Red Bull Salzburg’u geride bırakarak 61 yıl aradan sonra ilk kez Avusturya şampiyonu oldu. Kulüp, gelecekte de lig şampiyonluğu için mücadele etmeye devam etmek istiyor ve Kroes bu konuda yardımcı olacak.

Bu, eski Ajax direktörü için Amsterdam’dan ayrılmasından bu yana ilk işi. Kroes, Amsterdam’da kendisine yöneltilen çok yüksek beklentileri karşılayamamıştı. Francesco Farioli’nin yönetiminde geçirdiği mükemmel bir sezonun ardından, 2025/26 sezonu Ajax için dramatik bir futbol yılına dönüştü.

Kroes tarafından Farioli’nin halefi olarak atanan John Heitinga, göreve başladıktan kısa bir süre sonra kovuldu. Kroes, kaderini Heitinga’nınkiyle birleştirdi ve Ajax yeni bir teknik direktör bulur bulmaz ayrılacağını açıkladı. Bu görev sonunda Jordi Cruijff’a verildi.