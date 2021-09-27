Manchester United’ın efsane menajeri Ferguson, eski öğrencisi Ronaldo’nun başlangıcını değerlendirdi.

Transfer döneminin en büyük hamlelerinden birine imza atan Manchester United; Juventus’tan ayrılık kararı alan eski oyuncusu Cristiano Ronaldo’yu 20 milyon pound karşılığında ve 12 yıl aradan sonra tekrar renklerine bağladı.

İngiliz devindeki ikinci dönemine rüya gibi bir başlangıç yapan Ronaldo; ilk dört maçında dört kez gol sevinci yaşamayı başardı.

Manchester United’ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson da Portekizli yıldızın takıma dönüşünü Sezar’a benzetti.

Neler söylendi?

Manchester United’ın resmî podcast yayınına konuk olan Ferguson, Ronaldo’nun kulübe dönüşünü şu cümlelerle değerlendirdi:

“Cumartesi günü gördüğümüz gibi, sanki Sezar’ın kazandığı zafer sonrası Roma’ya dönüşü gibiydi. Geldim, gördüm, fethettim! Bu gerçekten fantastikti.”

“Demek istediğim, milyonlarca United taraftarı var, stadyumda olan binlerce kişi ve dışarıda olan birçok kişi de vardı. Bu sadece önemli noktalardan biri. Daha çocukluğunda buradayken öğrenme süreci çok çok hızlıydı.”

“Birçok insan onun kendisini yere attığını söylüyordu ama sonradan o, savunmacılarla savaşan, tek isteği bir kıvılcım olan ve onlarla dans eden bir oyuncu haline geldi. İnanılmaz bir hızla hücum ediyordu. Bence artan oyun bilgisi de etkili oldu, bence o doğuştan bu arzuya sahip.”

“En iyisi olmak için kendini feda etti. Bir cumartesi günü Arsenal’le oynayacaktık ve Carrington’da yağmur yağıyordu. Her zaman antrenmanlardan sonra ek çalışma yapardı ve ona şunu demiştim: ‘Yarın maçımız var ve yağmur yağıyor, zemin çok ıslak.’”

“Sonra ofisime gittim ve pencereden baktım, bir de ne göreyim! Yapay çimli sahada antrenman yapıyordu. Diyecek bir şeyim kalmamıştı, beni yenmişti.”

Ronaldo’nun Real Madrid transferi

Ferguson, Portekizli oyuncunun Real Madrid’e transferini de değerlendirdi:

“Real Madrid’de oynama hayali vardı.”

“Ben de buna karşı değildim, 18 yaşında Madeira’dan gelen Cristiano’nun burada altı yıl geçirmesi harikaydı. Bence iyi iş çıkardık ve yerini doldurma fırsatmız vardı. Antonio Valencia’yı aldık ve o da harikaydı, bu açıdan şanslıydık.”

“Real Madrid gibi bir sahneye çıktığında Cristiano’nun ne kadar iyi olacağını biliyordum, kesinlikle. Dürüst olmak gerekirse Real, yıllardır en üst düzey oyuncularıa sahip olan ve Avrupa Kupaları’nı defalarca kazanan bir takım. Onlara haklarını vermeniz gerek, orası tüm büyük oyuncuların ulaşmak isteyeceği bir sahne.”

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