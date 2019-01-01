Alex Ferguson, Ole Gunnar Solskjaer'in kalıcı olmasını istiyor
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Sör Alex Ferguson, Ole Gunnar Solskjaer'in Manchester United'daki görevinin kalıcı hale gelmesini istiyor.
The Mirror 'da yer alan habere göre Kırmızı Şeytanlar'ın efsane teknik direktörü Alex Ferguson'ın, arkadaş çevresine United yönetiminin sezon sonunu beklemeden sözleşme teklif etmesini söylediği konuşuluyor.
Ferguson özellikle Solskjaer'in Manchester United'a geleneksel hücum futbolu oynatmasından memnun olduğunu belirtiyor.
Solskjaer, Jose Mourinho'dan görevi devraldığından beri 13 maça çıktı, 11 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.