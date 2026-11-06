24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Reklam
imago-sport-1085476059.jpgIMAGO
Mohamed Saeed
Çeviri:

Alex Ferguson'ın mirası mercek altında! Manchester United, Aston Villa maçına hazırlanırken Michael Carrick efsanevi teknik direktörü değerlendirdi

GOAL'ı Google'da takip edin

Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick, oyuncularını hafta içi Avrupa'da gösterdikleri etkileyici performansı ligde istikrar yakalamak için kullanmaya çağırdı. Aston Villa ile oynanacak kritik maç öncesinde konuşan Carrick, kulüp efsanevi İskoç Sir Alex Ferguson için önemli bir dönüm noktasını kutlarken onun Manchester United üzerindeki büyük etkisine de değindi.

Reklam

Ferguson hanedanlığını onurlandırmak

Manchester United, Sir Alex’in Rüyalar Tiyatrosu’ndan ilk kez içeri girmesinin 40. yılını anarken Old Trafford’da bu hafta sonu nostaljik bir atmosfer yaşanacak. Efsanevi teknik direktörün kalıcı etkisi hakkında basına konuşan Carrick, İskoç teknik adamın Kasım 1986’da gelişinin kulübün gidişatını nasıl sonsuza dek değiştirdiğini vurguladı. United’ın teknik direktörü, “Onun buraya gelişinin üzerinden bu hafta 40 yıl geçiyor. Bu, bir futbol kulübü olarak kesinlikle kutlamaya değer” dedi.

“Şimdi muhtemelen ona oyunculuk dönemimdekinden daha yakınım ve onunla daha sık konuşuyorum. Buraya geldiğinden beri birey olarak üzerimde muazzam bir etkisi oldu.” Carrick, bu geçmişi gerçekten onurlandırmak için takımının ara sıra ortaya koyduğu parlak performanslara güvenmek yerine istikrarlı başarının yolunu bulması gerektiğine inanıyor.

Roma maçının ardından kadroyu yönetmek

Bir yandan geçmişe odaklanılsa da Carrick’in öncelikli kaygısı, Şampiyonlar Ligi’ndeki geri dönüşün sevincini yaşarken giderek uzayan sakatlık listesiyle de baş etmek zorunda olan kadrosu. Teknik direktör, Carlos Baleba’nın bir süre sahalardan uzak kalacağını açıklayarak orta saha seçeneklerinde önemli bir kayıp yaşayacağını doğruladı.

Genç oyuncu, Roma karşısında 3-2 kazanılan heyecan dolu maçta sakatlandı. Baleba’nın birkaç hafta forma giyememesi ve ancak yaklaşan millî aranın ardından dönmesi bekleniyor. Yedi maçlık yokluğun ardından kondisyonunu “yavaş yavaş yeniden kazanan” Patrick Dorgu’yla ilgili haberler ise biraz daha olumluydu. Ancak Villa karşısında oynayıp oynamayacağına son değerlendirmelerin ardından karar verilecek.

Reklam
Reklam

Old Trafford tribünlerini coşturan hafta içi galibiyetine değinen Carrick, Avrupa’daki geri dönüşün yarattığı coşkunun oyuncularında rehavete yol açmamasına dikkat etti. Sonucu “tek seferlik” olarak nitelendiren Carrick, takımın Premier League tablosunda yükselmek istiyorsa asıl çalışmanın daha yeni başladığını vurguladı. Basın mensuplarına, “Hiç beklenmedik anlarda goller attık. Bence çok iyi oynadık ve maçı kazanmayı hak ettik. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Bu, ilerlemek için yararlanmamız gereken bir an. Kesinlikle bunun devamına ihtiyacımız var” dedi.

Solskjaer’in desteği ve önlerindeki yol

imago-sport-1070999276.jpgIMAGO

Söz, kısa süre önce Norveç basınına Carrick’in kulübün başında uzun vadeli olarak kalmasını desteklediğini söyleyen bir başka eski United mensubuna, Ole Gunnar Solskjaer’e de geldi. Göreve kalıcı olarak getirilip getirilmeyeceğine ilişkin tartışmalara rağmen Carrick, önündeki işe odaklandı. Bununla birlikte eski çalışma arkadaşı ve 1999’da üç kupa kazanan takımın diğer bir üyesi hakkında sıcak sözler söyledi.

United’ın mevcut teknik direktörü, röportajı bizzat izlemediğini ancak United’daki görevin kendine özgü baskılarını çoğu kişiden daha iyi anlayan birinden destek gördüğünü duymaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Solskjaer’i yakın gelecekte yeniden teknik direktörlük yaparken görmek istediğini söyleyen Carrick, onu futbol dünyasında kendisini neredeyse herkesten daha iyi tanıyan “harika bir insan” olarak nitelendirdi.

Yazan:Mohamed Saeed

MENA Bölgesi ve Avrupa Futbol Muhabiri

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
  • “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
  • “Saf Ceferin’e teşekkürler… Roshn Ligi’nin en büyük düşmanının hırsları Suudi Arabistan’a bedava ezici bir zafer kazandırıyor!”
Yazar Profilini Görüntüle