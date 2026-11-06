Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick, oyuncularını hafta içi Avrupa'da gösterdikleri etkileyici performansı ligde istikrar yakalamak için kullanmaya çağırdı. Aston Villa ile oynanacak kritik maç öncesinde konuşan Carrick, kulüp efsanevi İskoç Sir Alex Ferguson için önemli bir dönüm noktasını kutlarken onun Manchester United üzerindeki büyük etkisine de değindi.

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Ferguson hanedanlığını onurlandırmak

Manchester United, Sir Alex’in Rüyalar Tiyatrosu’ndan ilk kez içeri girmesinin 40. yılını anarken Old Trafford’da bu hafta sonu nostaljik bir atmosfer yaşanacak. Efsanevi teknik direktörün kalıcı etkisi hakkında basına konuşan Carrick, İskoç teknik adamın Kasım 1986’da gelişinin kulübün gidişatını nasıl sonsuza dek değiştirdiğini vurguladı. United’ın teknik direktörü, “Onun buraya gelişinin üzerinden bu hafta 40 yıl geçiyor. Bu, bir futbol kulübü olarak kesinlikle kutlamaya değer” dedi.

“Şimdi muhtemelen ona oyunculuk dönemimdekinden daha yakınım ve onunla daha sık konuşuyorum. Buraya geldiğinden beri birey olarak üzerimde muazzam bir etkisi oldu.” Carrick, bu geçmişi gerçekten onurlandırmak için takımının ara sıra ortaya koyduğu parlak performanslara güvenmek yerine istikrarlı başarının yolunu bulması gerektiğine inanıyor.

Roma maçının ardından kadroyu yönetmek

Bir yandan geçmişe odaklanılsa da Carrick’in öncelikli kaygısı, Şampiyonlar Ligi’ndeki geri dönüşün sevincini yaşarken giderek uzayan sakatlık listesiyle de baş etmek zorunda olan kadrosu. Teknik direktör, Carlos Baleba’nın bir süre sahalardan uzak kalacağını açıklayarak orta saha seçeneklerinde önemli bir kayıp yaşayacağını doğruladı.

Genç oyuncu, Roma karşısında 3-2 kazanılan heyecan dolu maçta sakatlandı. Baleba’nın birkaç hafta forma giyememesi ve ancak yaklaşan millî aranın ardından dönmesi bekleniyor. Yedi maçlık yokluğun ardından kondisyonunu “yavaş yavaş yeniden kazanan” Patrick Dorgu’yla ilgili haberler ise biraz daha olumluydu. Ancak Villa karşısında oynayıp oynamayacağına son değerlendirmelerin ardından karar verilecek.

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Old Trafford tribünlerini coşturan hafta içi galibiyetine değinen Carrick, Avrupa’daki geri dönüşün yarattığı coşkunun oyuncularında rehavete yol açmamasına dikkat etti. Sonucu “tek seferlik” olarak nitelendiren Carrick, takımın Premier League tablosunda yükselmek istiyorsa asıl çalışmanın daha yeni başladığını vurguladı. Basın mensuplarına, “Hiç beklenmedik anlarda goller attık. Bence çok iyi oynadık ve maçı kazanmayı hak ettik. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Bu, ilerlemek için yararlanmamız gereken bir an. Kesinlikle bunun devamına ihtiyacımız var” dedi.

Solskjaer’in desteği ve önlerindeki yol

IMAGO

Söz, kısa süre önce Norveç basınına Carrick’in kulübün başında uzun vadeli olarak kalmasını desteklediğini söyleyen bir başka eski United mensubuna, Ole Gunnar Solskjaer’e de geldi. Göreve kalıcı olarak getirilip getirilmeyeceğine ilişkin tartışmalara rağmen Carrick, önündeki işe odaklandı. Bununla birlikte eski çalışma arkadaşı ve 1999’da üç kupa kazanan takımın diğer bir üyesi hakkında sıcak sözler söyledi.

United’ın mevcut teknik direktörü, röportajı bizzat izlemediğini ancak United’daki görevin kendine özgü baskılarını çoğu kişiden daha iyi anlayan birinden destek gördüğünü duymaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Solskjaer’i yakın gelecekte yeniden teknik direktörlük yaparken görmek istediğini söyleyen Carrick, onu futbol dünyasında kendisini neredeyse herkesten daha iyi tanıyan “harika bir insan” olarak nitelendirdi.