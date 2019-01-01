Alex, Fenerbahçe'nin futbol direktörlüğü teklifine yanıt verdi

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza, sarı lacivertli kulüpten gelen futbol direktörlüğü teklifine yanıt verdi.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin Konyaspor'u ağırladığı mücadeleyi tribünlerden takip eden Alex de Souza için flaş bir iddia ortaya atılmıştı.

İddiaya göre; sarı lacivertli kulüp, karşılaşmanın ardından Brezilyalı eski futbolcuya futbol direktörlüğü teklifinde bulundu.

Takvim'in haberine göre; tekliften çok duygulanan Alex, ailesine danışmadan böyle bir karar veremeyeceğini yöneticilere iletti. Brezilyalı, eşiyle görüştükten sonra Fenerbahçe'ye cevabını sunacağını iletti.

Alex'in teklifi kabul etmesi halinde transfer görüşmeleri haricinde futboldaki tüm yetkiler Alex'e verilecek. Brezilyalı efsane, takım ile yönetim arasındaki köprü olacak.