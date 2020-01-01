Alex: Fenerbahçe göreve yerli bir teknik direktör getirir

Fenerbahçe efsanesi Alex, Sarı Lacivertliler’in teknik direktörlük arayışı ve Jailson hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

basınına açıklamalarda bulunan Alex, ’de görev alma olasılığıyla ilgili olarak “Teknik direktörlük değil ama antrenörlük olabilir” ifadelerini kullandı.

Ancak böyle bir şeyin yakın zamanda gerçekleşeceğini düşünmediğini de vurgulayan Alex, “Kısa süre içerisinde davet alacağımı sanmıyorum. Benim Emre Belözoğlu ile iyi bir dostluğum var. Uzun yıllar birlikte top oynadık. Arada konuşuyoruz ama bu konu hiç gündeme gelmedi. Sanırım Türk bir ismin peşindeler” dedi.

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Fenerbahçe’de eleştiri oklarının hedefindeki isimlerden olan Jailson hakkında da konuşan Alex, “Fatura ona kesiliyor ama o bunu hak etmiyor. Gremio’da orta sahada oynuyordu. Fenerbahçe’ye de orta saha için transfer edilmişti. Aslında sezona iyi de başladı. Ancak takımda yeterince defans oyuncusu bulunmadığı için savunmada görev almak zorunda kaldı. Bir defans oyuncusunda olması gereken oyun karakteri ve fiziksel güce sahip değil. Kadro planlamasında yapılan hatanın bedelini o ödüyor” diye konuştu.

Daha fazla takım

Pazar günü Kadıköy'de oynanacak maçta favorinin olduğunu öne süren Alex, “Evet inanılmaz ama favori olan taraf Sivasspor. Onlar daha iyi bir sezon geçirdi. Üzerlerindeki baskı Fenerbahçe’ye oranla daha az. Fenerbahçe bu sezonu da kupasız kapattı. 6 yıldır şampiyon olamıyorlar. Böyle büyük bir kulüp için karmaşık bir durum” ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk için ’in avantajlı olduğunu da ifade eden Brezilyalı eski futbolcu, “Başakşehir hem puan farkını açtı hem de seyircisiz oynamaya alışık bir takım. İstanbul’da herkes üç büyük kulüpten birini destekliyor. Stadyumlara seyirci alınmadığı bu dönem onlar için avantaj oldu” diyerek sözlerini noktaladı.