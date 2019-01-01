Alex de Souza teknik direktör oluyor!

Fenerbahçe'nin efsane kaptanı, antrenörlük lisansı aldığını açıkladı.

'nin unutulmaz ismi Alex de Souza, antrenörlük için önemli bir adım attı.

Alex, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla U20 takımlarını çalıştırabilmek için gerekli olan B lisansını aldığını duyurdu.

Alex, yaptığı paylaşımda şu açıklamayı yaptı: "Son birkaç ayı futbol hakkında daha derinlemesine çalışarak geçirdim. CBF Academy teknik direktörlük kursu bana çok faydalı oldu ve kafamda önceden tasarladığım şeylerle örtüştü. Ben B lisansını yaptım ( Bu lisansla U20 takımları çalıştırabiliyorum) ve oyuncu yetişirken profesyonel oluncaya kadar çok iyi bir yönlendirmeye ihtiyaç var. Futbolcu, antrenör adayı ve mini futsal oyuncusu babası olarak tecrübelerimi birleştirmeye çalıştım. Bana zaten aşikar olan şey daha da belirginleşti."