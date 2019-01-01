Alex de Souza teknik direktör oluyor!
Fenerbahçe'nin unutulmaz ismi Alex de Souza, antrenörlük için önemli bir adım attı.
Alex, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla U20 takımlarını çalıştırabilmek için gerekli olan B lisansını aldığını duyurdu.
Alex, yaptığı paylaşımda şu açıklamayı yaptı: "Son birkaç ayı futbol hakkında daha derinlemesine çalışarak geçirdim. CBF Academy teknik direktörlük kursu bana çok faydalı oldu ve kafamda önceden tasarladığım şeylerle örtüştü. Ben B lisansını yaptım ( Bu lisansla U20 takımları çalıştırabiliyorum) ve oyuncu yetişirken profesyonel oluncaya kadar çok iyi bir yönlendirmeye ihtiyaç var. Futbolcu, antrenör adayı ve mini futsal oyuncusu babası olarak tecrübelerimi birleştirmeye çalıştım. Bana zaten aşikar olan şey daha da belirginleşti."
Son bir kaç ayı futbol hakkında daha derinlemesine çalışarak geçirdim. @cbfacademy teknik direktörlük kursu bana çok faydalı oldu ve kafamda önceden tasarladığım şeylerle örtüştü. Ben B lisansını yaptım ( bu lisansla u20 takımları çalıştırabiliyorum) ve oyuncu yetişirken profesyonel oluncaya kadar çok iyi bir yönlendirmeye ihtiyaç var. Futbolcu, antrenör adayı ve mini futsal oyuncusu babası olarak tecrübelerimi birleştirmeye çalıştım. Bana zaten aşikar olan şey daha da belirginleşti. FUTSAL sevgim arttı. Douglas, Jackson, Takao, @ferrettifutsal dan çocukluğumda görüp duyduklarım, @vander12oficial , MORRUGA, @fininho10 , @sandro_falcetta , Choco, @manoel_tobiasfutsal ve diğer idolleerden gördüklerim, @elias6560 , @tcheco_oficial , RICADINHO, @luciofsantos , @ronaldinho , @ronaldo @djalminhaoficial10 @falcao12oficial @futsalneto @vinifutsal7 @felipemaestro06 @pedrinho_77 @andersonfutsal3 @vander_carioca14 @amoroso dan yakından şahit olduklarım, @ale_oliveiraoficial @marcos_soratofutsal @marquinhosxavier ile konuştuklarım hep aynı yere çıkıyor.. Topla oynama sanatı, yaşa uygun eğlence, dar alanda çözüm üretme , iyi yapılmış kademeler, çok çabuk karar verme, doğaçlama, organizasyon, beklenmeyen çalımlar, sayısal üstünlük kurma, az sayıyla savunma... salonun bana sunduğu fark edilmeyen bir sürü detay. Burada salonlardan çıkan ve fark yaratan bir sürü isim sayabilirim ama yerim yetmez.. ne mutlu futsalı tanıyana. Yaşasın ağır top. Futsala hala mesafeli duranlar ise ne hali varsa görebilir...