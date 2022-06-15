Alex de Souza'ın oğlu Felipe, altyapısında forma giydiği Coritiba için ilk maçını oynadı.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın en küçük çocuğu Felipe de Souza, altyapısında top koşturduğu Coritiba için ilk resmi maçına çıktı. Takımının Joinville'yi 4-0 yendiği karşılaşmada 17 numaralı formasıyla oyuna dahil olan Felipe, ilk maçının ardından Instagram hesabından çok sayıda fotoğraf paylaşırken, Alex de bu heyecana ortak oldu.

Alex'in aksine sağ ayaklı olan 2010 doğumlu Felipe, Instagram sayfasından sıklıkla antrenmanlarından ve futbol topuyla yaptığı hareketlerden videolar paylaşırken, şimdiden yaklaşık 5 bin takipçiye ulaşmayı da başardı.

Alex'in sarı-lacivertli takımda oynadığı dönemde maç sonlarında sıklıkla Şükrü Saracoğlu çimlerine ayak basan Felipe, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından da oldukça seviliyordu.

Babası kulüp efsanesi, dedesi eski başkan

Çok küçük yaşlardan bu yana futbola ilgi duyan Felipe'nin dedesi de bir dönem Coritiba'nın başkanlığını yapıyordu. Futbola babasının kulüp efsanesi, dedesinin ise eski başkan olduğu Coritiba'da başlayan 12 yaşındaki oyuncunun Coritiba'da A takım seviyesine çıkıp çıkamayacağını ise önümüzdeki yıllardaki kararlılığı, çalışma azmi ve tutkusu gösterecek.

Futbola Alex ve birçok Brezilyalı oyuncu gibi salon futbolu oynayarak başlayan Felipe, oyuna olan tutkusuyla dikkat çekerken, Fenerbahçeli taraftarlar da henüz küçük bir çocuk olan Felipe'nin gelişimini yakından takip ediyor. Salon futbolu oynadığı dönemde paylaştığı videolar 30 binden fazla izlenen Felipe'nin önümüzdeki yıllardaki muhtemel A takım maceraları şimdiden heyecan uyandırıyor.

Daha fazla okuma