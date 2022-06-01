Alex de Souza'dan Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'a destek mesajı: "Bu harika insanlar ve ülkenin keyfini çıkarın"

Portekizli teknik direktöre bir destek de kulüp efsanesi Alex de Souza'dan geldi.

Fenerbahçe uzun süredir yolunu gözlediği Jorge Jesus'u dün İstanbul'a getirmişti.

Takımı Vitor Pereira'nın ayrılığının ardından devralan İsmail Kartal'ın koltuğuna oturacak Portekizli teknik direktör için resmi açıklama geldi.

Sarı-lacivertliler, Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Ne söylendi?

Resmi olarak Jorge Jesus'un sarı lacivertlilerin başına geçmesinin ardından Portekizli teknik direktöre bir destek de kulüp efsanesi Alex de Souza'dan geldi.

Şu sıralar Sao Paolo U20 takımını çalıştıran Alex de Souza, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'a başarılar diledi.

"Mister J.Jesus'a Türkiye'de bol şanslar.

"Umarım Portekiz ve Brezilya'da elde ettiği başarıları yakalarsınız. Brezilya'dan sizin başarılı olmanızı yürekten istiyorum.

"Bu harika insanlar ve ülkenin keyfini çıkarın."

Mister J.Jesus'a Türkiye'de bol şanslar. Umarım Portekiz ve Brezilya'da elde ettiği başarıları yakalarsınız. Brezilya'dan sizin başarılı olmanızı yürekten istiyorum. Bu harika insanlar ve ülkenin keyfini çıkarın.



Mta sorte mister JJ na 🇹🇷.

Q seja uma ótima relação com os turcos! pic.twitter.com/neeAeVPTBb — Alex de Souza (@Alex10) June 1, 2022

Bu paylaşımın ardından Fenerbahçeli futbolseverler, Alex de Souza'ya sevgi gösterisinde bulunurken kendisini de bir gün teknik direktör olarak sarı lacivertli kulüpte görmek istediklerini söylediler.

Jesus, Türkiye'yi biliyor

Portekizli teknik adam Türk futboluna tamamıyla yabancı değil.

Jorge Jesus'un çalıştırdığı üç farklı kulüple Türk temsilcilerine rakip oldu. 67 yaşındaki teknik direktör geçmişte Beşiktaş, Fenerbahçe, Sivasspor ve Trabzonspor ile karşılaştı.

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