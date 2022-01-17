Alex de Souza: Çalıştığım en kötü teknik direktör Aykut Kocaman

2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe formasıyla kazandığı başarılarla kulübün efsaneleri arasına giren ve ilerleyen yıllarda heykeli dikilen Alex de Souza'nın takımdan ayrılışı beklendiği gibi olmamıştı.

O dönemde Fenerbahçe'yi çalıştıran Aykut Kocaman'la sorun yaşadığı iddia edilen Alex, eski hocası hakkında konuştu.

Ne söyledi?

Bem Parana'ya bir röportaj veren Alex, birçok farklı konuda kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Alex, "Çalıştığın en iyi ve en kötü teknik direktör kimdi?" sorununa ise şu yanıtı verdi:

"En iyi teknik direktörüm Vanderlei Luxemburgo'ydu. En kötüsü ise Aykut Kocaman'dı."

2010'da Fenerbahçe'nin başına geçen Aykut Kocaman, ilk sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, Alex ligde 28 gol, 12 asist ile inanılmaz bir istatistik yakalayarak zaferin mimari olmuştu.

İkilinin sarı lacivertli çatı altında birlikte geçirdiği ikinci sezonda takım ligi ikinci sırada tamamlarken, bir sonraki sezon aradaki çatlakların büyümesinin ardından, yönetim Alex'i takımdan gönderme kararı almıştı.

Alex, Türkiye'de adına dikilen heykelle ilgili neler hissettiğine dair soruya ise alçakgönüllü bir cevap verdi.

"Bunu haketmediğimi düşünüyorum. Hep böyle hissettim. Ama bunu geri çevirmem, teşekkür eder ve yoluma devam ederim. Her zaman tek isteğim saygı görmek oldu."

Altyapıda çalışıyor

Şu anda Sao Paulo U20 takımının teknik direktörlüğünü yapan Alex, kısa süre önce pro lisansını alarak A takım çalıştırma hakkını kazanmıştı.

Vitor Pereira'nın görevden alınmasının ardından Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Alex'in de adı geçmişti, ancak sarı lacivertli kulüp takımı sezon sonuna dek İsmail Kartal'a emanet etti.

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