Milan'ın deneyimli sağ bek oyuncusu Rafael Leao ile eski takım arkadaşı Kylian Mbappe'yi karşılaştırdı.

Milan'ın deneyimli sağ bek oyuncusu Alessandro Florenzi, şampiyonlukla tamamlanan sezonun ardından yeni sezon öncesinde değerlendirmelerde bulundu. La Gazzetta dello Spor'a verdiği demeçte teknik direktörleri Stefano Pioli'nin kendilerini yeni sezona ilişkin olarak uyardığını belirten Florenzi, takımın yıldız oyuncusu Rafael Leao'yu da PSG'den eski takım arkadaşı Kylian Mbappe ile kıyasladı.

Ne söylendi?

"Pioli bize başarının insanları değiştirdiğini söyledi ve şampiyonluk sonrasında değişmediğimiz emin olmalıyız. Pioli bu konuda gerçekten de çok iyi. Yeni sezon için şampiyonluk tutkusuna bir kez daha sahibiz. Eğer bu tutkuyu kaybedersek başarılı olamayız. Milan ile olan kiralık sözleşmemin ardından takımda kaldığım için mutluyum çünkü çok az kişi bana gerçekten inanmıştı.

"Çok yetenekli takım arkadaşlarına sahibim ve Rafael Leao da onlardan biri. Rafael'in yapması gereken tek şey mental açıdan ileriye doğru bir adım. Mücadele etme ve bunu 90 dakikaya yayma konusunda daha kararlı olmalı. Bunun dışında her şeye fazlasıyla sahip ve bana Mbappe'yi hatırlatıyor. Tek fark Mbappe'nin kale önünde asla hata yapmaması ama Rafael de kesinlikle en iyilerden biri.

"Yeni sezon zor olacak ve Juventus'un Inter'e göre daha zorlu bir rakip olacağını düşünüyorum. Di Maria takviyesi onları yukarıya taşıyacak ve Di Maria'nın Roma'da oynadığı dönemdeki Salah'tan bile daha iyi durumda olduğunu söyleyebilirim. Yine de iyi bir takıma sahibiz ve rakiplerimizin transferleri bizi endişelendirmiyor"

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