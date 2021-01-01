Alessandro Del Piero Juventus'a başkan olarak dönebilir

Avrupa Süper Ligi projesiyle tepki çeken Juventus Başkanı Andrea Agnelli başkanlığı bırakmak zorunda kalabilir.

Avrupa Süper Ligi projesinin suya düşmesinin ardından UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in yalancılıkla suçladığı Juventus Başkanı Andrea Agnelli'ye tepkiler çığ gibi büyürken, İtalyan futbol adamının başkanlık dönemi de sona erebilir.

Juventus'un borsadaki hisselerinin düşüşe geçmesinin ardından görevi bırakabileceği öne sürülen Agnelli'nin yerine gelebilecek isme dair iddialar ise futbolseverleri oldukça heyecanlandıracak cinsten.

Efsane dönebilir

Il Messaggero'da yer alan haberde Juventus'un efsane futbolcusu Alessandro Del Piero'nun gelecek sezon Juventus başkanlığına aday olabileceği öne sürüldü. Futbolculuk yıllarına nokta koymasının ardından teknik direktörlük yapmayı tercih etmeyen ve ESPN için yorumculuk yapan Del Piero'nun Torino ekibine başkan olarak dönme ihtimali büyük bir sürpriz olarak nitelendirildi.

Agnelli bırakmak istemiyor

Juventus'ta üst üste dokuz şampiyonluk yaşayan Andrea Agnelli'nin başkanlığı bırakmak gibi bir düşüncesi olmasa da Juventus'un da sahibi olan Exor şirketinin 27 Mayıs'ta yapılacak bir sonraki yönetim kurulu toplantısında Exor'un CEO'su ve Agnelli'nin kuzeni olan John Elakann'ın başkanlık görevini Agnelli'den alabileceği yönündeki iddialar her geçen gün artıyor.

Öte yandan Agnelli'nin koltuğu için tek adayın Del Piero olmadığı öne sürüldü. Exor'un üst düzey yöneticilerinden Alessandro Nasi'nin yanı sıra İtalya Milli Takımı ile Dünya Kupası zaferinin yanı sıra Juventus ile bir Şampiyonlar Ligi ve beş Serie A şampiyonluğu yaşayan Marcelo Lippi de diğer adaylar olarak öne çıktı.

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