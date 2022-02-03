Juventus'un efsane futbolcusu Alessandro Del Piero İtalyan ekibinin yaptığı yeni transferlerin ardından farklı bir oyun yapısını benimseyeceğini söyledi.

Dusan Vlahovic ve Denis Zakaria'nın daha çok kontra atak futboluna yatkın oyuncular olduğunu belirten Del Piero, bu durumun Juventus'un oyun stilini değiştireceğini belirtti.

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Sky Sport'a yaptığı açıklamada 70 milyon euro'nun üzerinde bir bedelle transfer edilen Vlahovic ile 8 milyon euro'ya alınan Zakaria'nın Juve'nin geçmişten bu yana sahip olduğu topa sahip olma geleneği değiştirebileceğini belirten Del Piero, artık kontra ataklarla gafil avlanan takımın Juventus değil Juventus'un rakipleri olacağını söyledi.

Sırp golcü Vlahovic'in kalitesini ve fizik gücünü de öven Del Piero, genç oyuncunun Fiorentina'daki performansını yeni takımına taşıması halinde birçok farklı tarzda gol atabileceğini savundu.

Son dönemde defansif oynadığı yönünde eleştiriler alan Massimiliano Allegri'nin takımı ligde ilk dokuz sıradaki takımlar arasında en az gol atan takım konumundaydı.

Bu sezon Serie A'da forma giydiği 22 karşılaşmaya 17 gol sığdıran ve Fiorentina'nın Avrupa kupalarına katılma mücadelesine büyük bir katkı yapan Vlahovic'in adı Arsenal ile de anılsa da 22 yaşındaki oyuncu tercihini Juventus'tan yana kullanmıştı.

Serie A'da geçirdiği dört sezonda toplamda 99 maça çıkan Vlahovic, 44 gol kaydetmişti.

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