Alen Halilovic, Fortuna Sittard'dan ayrılmasının ardından somut görüşmeler yürütüyor

Fortuna Sittard'dan ayrılan Alen Halilovic, bedelsiz olarak transfer edilebilir durumda ve kariyerine muhtemelen İran'da devam edecek. Fabrizio Romano, bu haberi Cumartesi akşamı duyurdu.

Romano, “Alen Halilovic, Persepolis FC ile sözleşme imzalamak üzere; görüşmeler devam ediyor” diye yazdı. “Eski Barcelona oyuncusuyla yapılan görüşmeler ilerliyor.”

Artık otuz yaşında olan Halilovic, Barcelona'da oynadığı dönemde mutlak bir üst düzey yetenek olarak biliniyordu, ancak yüksek beklentileri hiçbir zaman tam olarak karşılayamadı. Hamburger SV ve AC Milan'daki maceraları kısa sürdü.

Milan, 2019 yılında Halilovic'i sc Heerenveen'e kiraladı; burada teknik direktör Johnny Jansen yönetiminde yedek kulübesine mahkum oldu. Birmingham City, Reading ve HNK Rijeka'dan geçen, o dönemde kulüpsüz olan Halilovic, 2023 yılında Fortuna'ya katıldı.

Limburg’da Halilovic, düzenli olarak kalitesini sergilemeyi başardı. Bu sayede Rafael van der Vaart’ın gözdesi haline geldi ve Van der Vaart, onu sık sık Ajax’a transfer etmeye çalıştı.

Eski “mucize çocuk”un Limburg’daki dönemi, 67 maçta attığı 7 gol ve yaptığı 7 asistin yanı sıra, sakatlıklar ve gizemli devamsızlıklarla da damgalandı.

Şimdi ise bu sol ayaklı oyuncunun, İran’da tam 16 kez şampiyon olan Persepolis FC’de kariyerine devam edeceği görülüyor.