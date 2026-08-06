Alemany'nin planı 4 günde tuttu: Atletico Madrid, Romero'yu kadrosuna katmaya hazır

Cristian Romero'nun Atletico Madrid'e transferi her zamankinden daha yakın hale geldi. Kulüp, yalnızca 4 gün içinde gerçekleştirdiği 3 satış operasyonuyla gerekli mali likiditeyi ve maaş tavanında ihtiyaç duyulan alanı sağlamayı başardı.

İspanyol "Marca" gazetesine göre sportif direktör Mateu Alemany, transferleri finanse etmek için hızlı bir hamle yürüttü ve takımın en büyük önceliği olarak gördüğü Arjantinli yıldızla savunma hattını güçlendirmeyi hedefledi.

Rahatlama, Mateo Ruggeri'nin Aston Villa'ya, Nahuel Molina'nın Roma'ya transferinin tamamlanması ve Thiago Almada'nın River Plate'e geçişini öngören nihai bir anlaşmaya varılmasının ardından geldi.

River Plate ile Brezilya ekibi Flamengo arasında haftalarca süren müzakerelerin ardından Arjantin kulübü, yaklaşık 20 milyon euro karşılığında transferi lehine sonuçlandırdı ve Almada, kariyerine ülkesinde devam edecek. Oyuncu, önümüzdeki pazartesi günü "Ezeiza" antrenman merkezinde Arjantin milli takımı kampına katılmaya hazırlanıyordu, ancak transfer işlemlerini resmen tamamlamak için Ibiza'daki tatilini yarıda keserek Buenos Aires'e gidecek.

Üç transferin geliri Romero'nun önünü açıyor

Bu transferle birlikte Atletico Madrid kasasına 20 milyon euro ekliyor. Bu tutar, Ruggeri'nin satışından gelen 18 milyon euro sabit + 6 milyon euro değişkene ve Molina'nın Roma'ya transferinden 13 milyonu sabit olmak üzere 19 milyon euroya ekleniyor.

Böylece kulüp, Cuti Romero'yu kadrosuna katmak için Tottenham'a ilk teklifini sunacak mali kaynağa sahip oldu; söz konusu teklif 30 milyon euro tutarında. Arjantinli stoper transferinin sonuçlanmasını beklerken, Atletico içinde transferin başarıyla tamamlanacağına dair temkinli bir iyimserlik hâkim.

Alemany'nin planı bitmedi: transferler ayrılacak isimlere bağlı

Romero dosyasında ilerleme kaydedilmesine rağmen Mateu Alemany'nin planı henüz tamamlanmış değil. Takımın, kulübün şimdiye kadar yalnızca Kang-in Lee transferiyle yetindiği bir dönemde Antoine Griezmann, Thiago Almada ve Nico Gonzalez'in ayrılığını telafi etmek için ek takviyelere ihtiyacı var.

Herhangi bir yeni hamle, "bir oyuncu gider, bir oyuncu gelir" ilkesine dayanıyor. Nico Gonzalez'in transferi öncelikle başka bir oyuncunun ayrılmasına bağlı; ayrıca ek bir forvet katılımı en az iki oyuncunun gönderilmesini gerektiriyor.

Ayrılığı gündemde olan adaylar listesinde Jose Maria Gimenez, Thomas Lemar ve Carlos Martin yer alıyor; buna ek olarak Gian Monserrati, Julio Diaz, Kostis ve Murcio gibi isimlerin ayrılmasının ardından akademi oyuncularının satışından beklenen gelirler de bulunuyor. Bu dosyalar sonuçlanana kadar geri kalan iki transfer ertelenmiş olarak kalacak.