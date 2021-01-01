Aleksander Ceferin: UEFA organizasyonlarının Galatasaray'a ihtiyacı var

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin yaşanan kaostan daha güçlü çıkacaklarına inanıyor.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi’ni kuran 12 takımın kararının ardından Şampiyonlar Ligi adımları hakkında konuştu.

Premier Ligi'nden Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham; La Liga'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid; Seria A'dan Milan, Inter Milan ve Juventus.bulunduğu 12 büyük kulüp bir araya gelerek Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıkladı.

12 kulübün aldığı bu karara UEFA ve FIFA sert tepki göstererek kapalı organizasyona katılan takım ve futbolcuların Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'ndan menedileceğini belirtti.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ise Atalanta, Rangers, Dinamo Zagreb ve Galatasaray'a ihtiyacı olduklarını söylüyor.

Aleksander Ceferin ne söyledi?

Aleksander Ceferin ve FIFA Başkanı Gianni İnfantino, UEFA'nın İsviçre’nin Montrö kentinde düzenlediği kongre konuştular.

Ceferin yaşanan kaostan daha güçlü çıkacaklarını vurgulayarak çözüme ulaşılacağından emin olduğunu söyledi.

"Bencillik dayanışmanın yerini aldı. Para şöhretten daha önemli hale geldi. Açgözlülük sadakatten daha önemli."

"Bu kaos bizi daha güçlü yapacak. Futbolu daha güçlü kılacak. Hep birlikte çözüm bulacağımızdan şüphem yok."

"UEFA organizasyonlarının Atalanta, Rangers, Dinamo Zagreb ve Galatasaray'a ihtiyacı var. Herkesin bir şansı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hayalleri canlı tutmamız gerek. Şu anki büyük kulüpler, geçmişte büyük bir kulüp değildi."

"Bu meydan okumalara karşı dik duracağız. Bu krizden eskisinden olduğumuzdan daha güçlü çıkacağız. Bazıları için taraftarlar müşteriye; ligler ise ürüne dönüştü. Avrupa Süper Ligi projesiyle çok büyük bir hata yaptınız. Fikrinizi değiştirmek için hala zamanınız var. Herkes hata yapar."

Gianni İnfantino ne söyledi?

FIFA Başkanı Gianni İnfantino ise açıklamalarıyla Aleksander Ceferin'e destek oldu.

"Özel bir lig olan ve mevcut kurumlardan bir kopuş sağlayan Süper Lig’in kurulmasını şiddetle reddediyor ve UEFA’ya tam destek veriyoruz."

"Bazıları kendi yoluna gitmeyi tercih ederse o zaman seçimlerinin getirdiği sorumluluklarla yaşamak zorunda kalırlar. Somut olarak bir organizasyonun ya içindesinizdir ya da dışında."

"Bazıları için kısa vadeli kazanç için ortaya atılacak çok şey var. İnsanlar çok dikkatli düşünmeli”

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