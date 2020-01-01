Aleksander Ceferin: Seyircisiz oynamak, hiç oynamamaktan iyidir

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, futbol maçlarının kapalı kapılar ardında oynanmasının insanlar için moral kaynağı olabileceğini söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle futbol organizasyonlarına ara verilmesinin ardından UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, taraftarlar olmadan maçların oynanmasının zor olacağını ifade etse de futbolun yeniden başlaması için bir uzlaşma noktası bulunması gerektiğini belirtti.

'da kulüplere antrenmanlara başlamasına izin verilirken ise haziran ayının ortasında yeniden başlama planları yaptığını duyurdu. Bu gelişmelerden hareketle Corriere della Sera'ya konuşan Ceferin şunları söyledi:

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"Önceliğimiz taraftarların, oyuncuların ve hocaların sağlığı. Ben doğam gereği iyimser bir insanım. Ligleri ve turnuvaları başlatıp onları tamamlamamıza olanak sağlayacak seçeneklerimizin olduğuna inanıyorum."

"Maçları taraftarlar olmadan oynatmak zorunda kalabiliriz. Ama burada en önemli şey maçların oynanması."

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“Böyle zor zamanlarda, maçlar sadece televizyonda olsa bile insanlara mutluluk ve bir normallik duygusu getirecektir."

"Başlarda taraftarların yarattığı atmosfer olmadan bir futbol maçını izlemek tuhaf hissettirecek. Ama seyircisiz oynamak, hiç oynamamaktan iyidir."

"Futbol, ona deli gibi izlemek isteyen taraftarların evine güzel duygular ve neşe getirecektir."