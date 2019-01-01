Aleksandar Kolarov transferinde düğüm çözülüyor

Sarı lacivertliler, önceden İstanbul'a getirdiği Sırp yıldız için yeniden düğmeye basıyor.

Savunmaya transfer yapmak isteyen , yaz başında Aleksandar Kolarov'u ve menajerliğini yapan ağabeyini İstanbul'a getirmişti.

Sarı lacivertlilerin ekonomik şartları ve kulübünün Sırp oyuncu ile ilgili planları transferde gecikmeye yol açtı.

Hürriyet'ten Fatih Saboviç'in haberine göre Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın satışından elde edilen gelirle birlikte Kolarov transferi için tekrar harekete geçti.

Sırp yıldızla sürekli olarak temaslara devam eden sarı lacivertliler, maddi durumda yaşanan olumlu gelişmeyle pazarlıkta elini güçlendirdi.

Savunmaya liderlik yapabilecek bir oyuncu transfer etmek isteyen Ersun Yanal, çok yönlü özellikleri sebebiyle Kolarov'u kadroda görmek istiyor.

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Habere göre, Sırp yıldızın transferinde durumun bir hafta içerisinde netleşmesi bekleniyor.

Aleksandar Kolarov, 2018/2019 sezonunda Roma formasıyla çıktığı 43 maçta 9 gol ve 3 asist kaydetti.