Alejandro Garnacho'nun Aston Villa'daki kiralık dönemi, kulübün son Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmamasının ardından kabusa dönüşüyor gibi görünüyor. Chelsea'den kiralanan Arjantinli kanat oyuncusu, salı günü Galatasaray deplasmanında kadroda yer almadı. Bu karar, taraftarların ve yorumcuların Unai Emery yönetimindeki uzun vadeli geleceğini sorgulamasına yol açtı.

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Emery, İstanbul'daki yenilgide yedek kulübesinde bir yeri boş bıraktı

Villa, salı gecesi Türkiye'de oynanan maçta Deniz Gul'un ev sahibi ekip adına son dakikalarda attığı kafa golüyle 1-0 yenildi. Emery, 12 kişilik yedek kulübesini doldurmak yerine ikisi kaleci olmak üzere yalnızca 11 yedek belirledi ve Garnacho'yu seçmeyerek bir yeri bilerek boş bıraktı.

Alysson ve Johan Manzambi kanatlarda ilk 11'de başladı. İkinci yarıda oyuna giren Ibrahim Mbaye, Emi Buendia ve George Hemmings ise geri dönüşü sağlayamadı. 22 yaşındaki Arjantinli, 31 Ekim'de Fulham karşısında üç dakika süre aldığı maçtan bu yana oynamadı. Bu sezon yedi kez sonradan oyuna girerken altı maçta yedek kulübesinden hiç çıkmadı.

Emery, önceki uyarısının ardından net konuştu

Maçın bitiş düdüğünün ardından Chelsea'den kiralanan kanat oyuncusunu kadroya almaması sorulan Emery, tercihine ilişkin net bir açıklama yaptı. İspanyol teknik direktör, "Bugün burada, bizimle olması için en iyi oyuncular olduğunu düşündüğüm isimler vardı" dedi.

Bu tutumu, yaz döneminde yaşanan aksaklıkların ardından eylül ayında Garnacho'nun hazır olup olmadığına ilişkin dile getirdiği endişeleri yansıtıyor. Emery o dönemde, "[O] çalışmaya devam etmeli. Çalışmalı, çalışmalı, antrenman yapmalı, çalışmalı. Oynama fırsatı bulduğunda iyi oynamaya çalışmalı" demişti. "George [Hemmings] harika oynuyor, Alysson da istenenleri iyi anlıyor ve bize istediğim katkıyı sağlıyor."

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Villa'nın teknik direktörü, daha genç takım arkadaşlarının sıralamada neden Garnacho'nun önüne geçtiğini de şöyle açıkladı: "Alysson da istenenleri iyi anlıyor ve bize istediğim katkıyı sağlıyor. Mbaye de iyi karşılık verdi. Rekabetçi bir takım ve oyun tarzımıza uygun şekilde mücadele edecek oyuncular istiyoruz. Sezon öncesi dönemde yaşadığımız bazı koşullar nedeniyle Garnacho biraz geride. İhtiyaç duyduğu süre boyunca sabırlı olma zamanı."

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Harvey Elliott örneği, 42 milyon sterlinlik kalıcı transfer maddesine gölge düşürüyor

Garnacho temmuz ayında Stamford Bridge'den geldiğinde Villa, belirli koşulların karşılanması hâlinde transferin "gelecek yaz kalıcı hâle geleceğini" açıklamıştı. Emery de transferden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söylemişti: "Çok yetenekli, genç ve projemize yardım etme isteğini bize gösterdi. Gerçekten çok mutluyuz."

Bu koşullar açıklanmasa da Chelsea, 42 milyon sterlin elde etmeyi bekliyordu. Garnacho'yu 2025'te 40 milyon sterline satan Manchester United'ın da sonraki satıştan yüzde 10 pay alması gerekiyordu. Ancak Emery, geçen sezon 35 milyon sterlinlik satın alma zorunluluğunun devreye girmesini önlemek için Liverpool'dan kiralanan Harvey Elliott'ı oynatmamıştı . Bu durum, tarihin tekerrür edeceği endişesini artırıyor.

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Garnacho'nun Villa'daki dönemini kurtarması zor görünüyor

Geçen sezon Chelsea formasıyla 43 maçta sekiz gol ve dört asist kaydettikten sonra kiralanan Garnacho, şimdi Birmingham'daki kariyerini canlandırmak için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya. Alysson, Hemmings ve Mbaye gibi yükselen seçenekler Emery'nin güvenini kazanırken kanat oyuncusu, Villa gelecek yaz kalıcı transferini gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine karar vermeden önce sezon öncesi dönemden kaynaklanan açığını antrenmanlarda kapatmak zorunda.