Portekizli süperstar için artık United defteri kapandı, ancak onun izlerini silmek pek de mümkün değil.

Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'da olabilir, ama CR7'nin mirası Manchester United'da hâlâ güçlü bir şekilde yaşıyor.

Portekizli yıldız, çalkantılı bir sürecin ardından kulüpten ayrıldı ve Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile kazançlı bir transfer hamlesi yaptı.

Ayrıldığından beri Erik ten Hag'ın ekibi, ciddi bir tempo ve tehditle oynarken tüm müsabakalarda oynadığı son beş maçını da kazandı.

Ronaldo'nun takımdan ayrılması, onun tüm izlerinin Old Trafford'dan silindiği anlamına gelmiyor.

Bir zamanlar Ronaldo'nun ikonik kutlamasını kopyalayan Unitedlı genç Alejandro Garnacho, United'dan ayrılan eski takım arkadaşına saygı duruşunda bulunuyor.

Ne oldu?

United'ın Everton'a karşı kazandığı zafer sırasında, Arjantinli genç oyuncu giydiği 'CR7' markalı bir boxerla dikkat çekici bir görüntü verdi.

Kırmızı Şeytanlar'ın Everton'ı 3-1 yendiği maçta şortunu yukarı çekerken formasını kaldırdığı sırada "CR7 boxerı gözlerden kaçmadı.

Ve tam da o anda dikkatli seyirciler, genç oyuncunun "CR7" imzalı boxerını gördüler.

Ronaldo hayranı

Garnacho, Şerif Tiraspol karşısında yedek kulübesinden oyuna dahil olduğu maçın ardından Ronaldo ile fotoğraf çektirmiş ve "Bu gerçek mi, yoksa rüya mı görüyorum bilmiyorum" başlığıyla paylaşmıştı.

Dinamik koşuları, hızlı hareketleri ve cüretkarlığıyla dikkat çeken genç Arjantinli oyuncuyu birçok insan, Ronaldo ile kıyaslamaya başladı bile...

United, Garnacho'nun Ronaldo'nun Ten Hag'ın kadrosunda bıraktığı boşluğu doldurabileceğini tahmin ediyor.

Ronaldo'nun sözleşmesi, Piers Morgan ile yaptığı hararetli röportajın ardından kulüp tarafından feshedildi.

Portekizli süperstar, 90 dakikalık şok edici bir röportajın ardından takım arkadaşları, Glazer ailesi, eski geçici teknik direktör Ralf Rangnick'i ve Ten Hag'ı eleştirdi.

Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini defalarca belirtmesine rağmen Al Nassr'a rekor bir transfer hamlesi yaptı.

Yılda, yaklaşık 200 milyon Euro kazanacak olan süperstar, açık ara dünyanın en fazla kazanan futbolcusu oldu.

Ronaldo, henüz Suudi ekibi için sahaya çıkmadı, ama şimdiden kulübün sarı formasıyla poz verdi ve kulüp taraftarlarının önünde bir antrenmana katıldı.