Barcelona’nın sol beki Alejandro Balde, teknik direktör Hansi Flick yönetiminde tercih sıralamasında geriye düşmesinin ardından yaklaşan kış transfer döneminde Camp Nou’dan ayrılma fikrine giderek daha sıcak bakıyor. 23 yaşındaki oyuncunun artan huzursuzluğu, ocak ayında İngiltere’ye olası transferi öncesinde Manchester United’ın da aralarında bulunduğu birçok Premier League kulübünü harekete geçirdi.

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İspanyol savunmacı kış transfer döneminde ayrılmayı düşünüyor

Mundo Deportivo'ya göre Balde, düzenli olarak ilk 11'de oynama fırsatı bulmak ve özgüvenini yeniden kazanmak için çocukluğundan beri formasını giydiği kulüpten ayrılması gerektiğini kabul etti. Savunmadaki sakatlıklar sayesinde Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Alaves karşısında sonradan oyuna girse de bu sezon Joao Cancelo ve Xavi Espart'ın gerisinde kaldı ve henüz ilk 11'de başlamadı. Teknik ekip, savunmacının zaman zaman konsantrasyon kaybı yaşadığını ve ne zaman baskı yapması gerektiğini yanlış değerlendirdiğini düşünüyor.

Altyapıdan yetişen oyuncu, kamuoyu önündeki sert değerlendirmeden incindi

Cumartesi günü Alaves ile oynanacak maç öncesinde Flick, savunmacı hakkında sert bir değerlendirmede bulundu: “Balde şu anda oyununda ihtiyaç duyduğu özgüvene ve kararlılığa sahip değil. Savunmacılar da çok önemli.”

Bu sözler, Alman teknik adamın 15 Eylül'deki destekleyici yaklaşımıyla belirgin biçimde çelişiyordu. Flick o gün şöyle demişti: “Ondan da herkesten de memnunum. Her mevkide üç oyuncumuz var. Bütün bunları yönetmek işin en zor kısmı.”

Bir ay sonra, 16 Ekim'de ise teknik direktör benzer şekilde şunları söylemişti: “Onun için kolay bir durum değil ama çok iyi antrenman yapıyor. Öncelikle yapması gereken de bu. O mevkide Espart ve Cancelo var. Balde için ideal bir durum olmadığı açık, ancak profesyonelce çalışıyor. Benim istediğim de bu. Böyle bir durumda hazır olduğunu kanıtlamalısın ve o da bunu yapıyor.”

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Tecrübeli takım arkadaşları taktik kararları sorguluyor

Balde, takımdaki ikincil rolünü medyaya yapılan bilgilendirmelerden öğrendiği için özellikle kırgın. Marc Casado ve Hector Fort ise Flick'ten doğrudan telefon almıştı. Kulüpte 16 yıl geçiren savunmacının hayal kırıklığı, tecrübeli takım arkadaşlarının onu doğal mevkisinden uzaklaştıran taktik çalışmaları sorgulamasıyla daha da arttı. Aynı mevkideki rakibi Cancelo'nun soyunma odasında beklenmedik biçimde sesini yükselten bir destekçisi hâline gelmesine karşın Balde, yakın arkadaşı Ansu Fati'nin yaşadığı kariyer durgunluğundan kaçınmakta kararlı ve Ronald Araujo'nunkine benzer bir ayrılık formülüne sıcak bakıyor.

Barcelona kalıcı transfer istiyor

Geçen yaz Manchester'ın iki kulübü de Bayern Münih ile birlikte Balde hakkında bilgi aldı. Manchester United durumunu takip ederken savunmacı da kendisini İngiltere'de sınamaya istekli. Yeni yıla kadar aldığı süre belirgin biçimde artmazsa 23 yaşındaki oyuncu, sezon ortasında gelecek teklifleri değerlendirecek. Ancak Barcelona, kiralık ayrılığa izin vermek yerine savunmaya yeniden yatırım yapmak için kaynak istediğinden, Premier League'deki taliplerin kalıcı transferi finanse etmesi gerekiyor.