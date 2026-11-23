Bugün pazartesi günü yayımlanan bir haber, Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala'nın durumuna ilişkin yeni ve şaşırtıcı bilgileri ortaya koydu.

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Jamal Musiala birkaç aydır sinirsel bir rahatsızlıkla mücadele ediyor ve bu durum onu ciddi şekilde zorluyor. Söz konusu durum hem oyuncuyu hem de Bayern Münih'i etkiliyor. Alman kulübü, oyuncunun vasat performansı nedeniyle maaşının düşürülmesini önerdiği için son dönemde sert eleştirilerin hedefi oldu. Konu Almanya'da geniş çaplı tartışmalara yol açıyor.

Bild gazetesinin ortaya koyduğu bilgilere göre Musiala geçen pazartesi günü bir geri dönüş yaşadı ve rahatsızlığının yakın vadede iyileşmesi pek olası görünmüyor.

Bu gelişme, Bavyera kulübünde forvet oyuncusu ve onun Bavyera'daki geleceği konusunda büyük bir endişeye neden oldu. Her halükârda yeni bilgiler her gün art arda gelmeye devam ediyor.

Bu bilgilerden biri de Musiala ile menajerinin bir buçuk yıl önceki sözleşme uzatma görüşmeleri sırasında oyuncunun sağlığıyla ilgili bazı ayrıntıları gizlemiş olabileceği yönünde. Ancak bu iddia henüz kanıtlanmış değil.

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Bugün pazartesi günü Sport1 kanalı, asıl sorunun Bayern Münih ile Musiala'nın menajerleri arasındaki gergin ilişkide yattığına dikkat çekti. Kanalın aktardığına göre son günlerde kulüp ile oyuncunun temsilcileri arasında, kamuoyunun gözünden uzakta ve farklı düzeylerde yoğun temaslar gerçekleşti.

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Buna rağmen bu durum, taraflar arasında işlerin yolunda olduğu anlamına gelmiyor.

Bayern Münih'e açık eleştiri

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Federasyonu (FIFPRO), dün cumartesi günü Bayern Münih yöneticilerinin Jamal Musiala'nın sözleşmesine ilişkin kamuoyu önünde tekrarlanan açıklamalarını eleştirdi.

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Uluslararası Profesyonel Futbolcular Federasyonu (FIFPRO) tarafından yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bayern Münih'in onursal başkanı, CEO'su ve eski CEO'su art arda Musiala'nın sözleşmesini sorguladı. Federasyona göre bu, herhangi bir müzakere öncesinde Musiala ve menajerleri üzerinde baskı kurmaya yönelik koordineli bir stratejidir. Bayern Münih büyüklüğünde bir kulübün daha sağduyulu davranması gerekir. Bayern Münih'in Musiala'yı koruma yükümlülüğü bulunuyor." Olise'nin de bu eleştirilere destek verdiği görülüyor.

Federasyon, açıklamaların olası müzakereler öncesinde oyuncu ve temsilcileri üzerinde baskı kurmaya yönelik koordineli bir strateji olduğunu belirterek kulüpten sözleşmeden doğan yükümlülüklerine saygı göstermesini, oyuncunun sağlık durumunu ve geleceğini kamuoyunda tartışılan bir meseleye dönüştürmemesini istedi.

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Federasyon, Bayern'in oyuncusunu gözetme sorumluluğu taşıdığını da ekleyerek gelecekle ilgili belirsizliğin, özellikle sakatlıklardan sonraki iyileşme süreçlerinde profesyonel futbolcuların ruh sağlığını olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Federasyon, Musiala'nın geleceğinin ve sağlık durumunun kamuoyunda tartışma konusu hâline getirilmesinin oyuncu üzerindeki baskıyı artırdığını vurguladı.

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FIFPRO, sözleşmeye ilişkin her türlü çekincenin medya açıklamalarından uzak durularak oyuncu ve temsilcileriyle özel olarak görüşülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Federasyon, sözleşmelere saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak bir oyuncunun sakatlanmasının ya da formunun düşmesinin, kulübe daha önce kabul ettiği şartları yeniden masaya yatırma hakkı vermediğini açıkladı. Aynı şekilde bir oyuncunun art arda olağanüstü performanslar sergilemesi de ona otomatik olarak maaş artışı talep etme hakkı tanımıyor.

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Federasyon ayrıca kulüplerin, liglerin ve oyuncu birliklerinin Uluslararası Futbol Federasyonu düzeyinde sözleşme istikrarını oyunun temel ilkelerinden biri olarak kabul etme konusunda uzlaştığını hatırlattı. Bu ilke hem kulüpleri hem de oyuncuları koruyor.

FIFPRO açıklamasını, Musiala'ya ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerine saygı gösteren tüm oyunculara destek verdiğini vurgulayarak tamamladı ve kulüplerden de aynı tutumu sergilemelerini istedi.