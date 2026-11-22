Olağanüstü bir sezonda son engeli de aşan Carlos Alcaraz'ın önünde artık duran büyük bir turnuva kalmadı. Tenis dünyasında yeni bir zirveye çıkan İspanyol yıldız, uzun süredir beklenen bir başarıyı kariyerine ekledi ve sakatlık sonrası dönüşünün yeni bir hâkimiyet döneminin başlangıcı olduğunu kanıtladı.

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Alcaraz, İtalya'nın Torino kentinde oynanan finalde Alman Alexander Zverev'i 6-2 ve 7-6 (8-6) ile mağlup ederek tenis sezonunun kapanış turnuvası ATP Finals 2026'da şampiyonluğa ulaştı. Bu sonuçla 1976'da Manuel Orantes ve 1998'de Alex Corretja'nın ardından bu kupayı kazanan tarihteki üçüncü İspanyol oyuncu oldu.

Bu başarı, zorlu sınavlarla geçen bir yılı Alcaraz için kusursuz bir şekilde noktaladı. Yıldız oyuncu, kendisini aylarca kortlardan uzak tutan ve Roland Garros ile Wimbledon dahil büyük turnuvaları kaçırmasına neden olan bir sakatlık yaşamıştı. Ancak son aylarda güçlü bir dönüş yaparak formunu yeniden yakaladı ve sezonu kariyerinin en önemli şampiyonluklarından biriyle tamamladı.

Alcaraz'ın üstünlüğüne rağmen turnuva kolay geçmedi. İspanyol oyuncu, grup aşamasında tek set bile kaybetmeden galibiyetler topladığı güçlü bir performansın ardından finale büyük bir özgüvenle çıktı. Zverev ise rekabet gücünü ortaya koydu ve turnuvadaki yolculuğunu servisini hiç kırdırmadan sürdürdü, ta ki finalde İspanyol rakibinin gücüne çarpana dek.

Alcaraz, ilk sette erken bir hâkimiyet kurdu. Zverev'in hatalarından ve servisindeki düşüşten yararlanan İspanyol, rakibinin servisini iki kez kırarak maçın ritmini belirledi ve her iki tarafın da hatalarla başladığı seti 6-2 kazandı.

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İkinci sette Zverev maça geri dönmeye ve oyununu yükseltmeye çalıştı. Ancak soğukkanlılığını koruyan Alcaraz kritik anları iyi yönetti ve seti 8-6'lık tie-break ile kazandı. Galibiyetin ardından kendini korta bırakan İspanyol, sevincini doyasıya yaşadı.

Bu şampiyonlukla Alcaraz, tenis dünyasının büyük kupalar koleksiyonunu tamamladı. Daha önce dört Grand Slam turnuvasını da kazanan İspanyol, bunlara Masters Kupası'nı da ekledi. Davis Kupası ve olimpiyat altın madalyası ise henüz elde edemediği en önemli başarılar arasında yer alıyor. Alcaraz, 23 yaşında tarih yazmaya devam ediyor.

Alcaraz, şampiyonluğun ardından şunları söyledi: "Uzun süredir peşinde olduğum bir turnuvaydı. Hafta boyunca çok zor anlar yaşadım. Ekibimin ve ailemin desteği sayesinde elimden gelenin en iyisini ortaya koyabildim ve sezonu mümkün olan en iyi şekilde bitirdim."