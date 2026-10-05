Carlos Alcaraz, Tokyo tenis turnuvasındaki parlak performansını sürdürdü. İspanyol tenisçi, vatandaşı Jaume Munar karşısında geriye düştüğü maçı çevirerek 5-7, 6-3, 6-1'lik 3 setlik heyecanlı bir galibiyet elde etti ve üst üste ikinci yıl turnuvanın finaline yükseldi.

Munar, yarı finale giden yolda Amerikalı Taylor Fritz'i eleyerek kazandığı özgüvenden yararlanarak maça güçlü başladı ve ilk sette oyun tarzını Alcaraz'a dayatmayı başardı. 3-5 geriye düştüğü seti 7-5'e çevirdi; vatandaşı karşısında üst üste 16 sayı kazanarak dikkat çeken bir başarıya imza attı, servisini iki kez kırdı ve ilk seti aldı.

Alcaraz, oyun tarzını değiştirmesi gerektiğini fark etti ve forehand vuruşuna daha fazla güvenmeye, ralilerde riski artırmaya başladı; böylece maçın kontrolünü yavaş yavaş yeniden ele geçirmeyi başardı. Başa baş bir başlangıcın ardından İspanyol kendi ritmini dayattı ve vuruşlarının gücüne ve sayıları bitirmedeki hızına dayanarak ikinci seti 6-3 kazandı.

Belirleyici sette ise fark net bir şekilde ortaya çıktı. Munar'ın performansı düşerken Alcaraz'ın seviyesi büyük ölçüde yükseldi; topları güçlü ve isabetli vurdu, korttaki boşlukları değerlendirdi ve seti 6-1 kazanarak zorlu bir başlangıcın ardından güçlü dönüşünü teyit etti.

Alcaraz, Tokyo turnuvasının şampiyonluğunu koruma hedefini taşıyor. Geçen sezonki edisyonda Taylor Fritz'i mağlup ederek şampiyon olmuştu; bu da bu yıl şampiyonluğu kazanmasının, geçen sezon elde ettiği puanları korumasını sağlayacağı anlamına geliyor.

Alcaraz, finalde Yeri Lehecka ile Valentin Vacherot arasındaki karşılaşmanın galibini bekliyor. İspanyol yıldız, bu maçta Japonya'nın başkentinde yeni bir şampiyonluğa doğru yürüyüşünü sürdürmeyi amaçlıyor.