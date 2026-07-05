Alcantara: Pedri dünyanın en iyisi… Yamal’ın yanında oynayan her takım kazanacak

Emekli İspanyol yıldız Thiago Alcántara, Pedri'nin şu anda dünyanın en iyi orta saha oyuncusu olduğuna dair tam bir inanca sahip olduğunu dile getirdi; genç yıldız Lamine Yamal'ın olağanüstü etkisini ve büyük yeteneğini överek, onun her zaman fark yarattığını vurguladı.

Eski Barcelona oyuncusunun bu açıklamaları, eski İngiliz defans oyuncusu Rio Ferdinand’ın “YouTube” kanalında kendisiyle yaptığı röportaj sırasında geldi.

Geçen sezon Hans Flick'in teknik ekibinde yer alan Alcántara, futbol kariyerinden bahsederken, Blaugrana'nın ikilisi Pedri ve Lamine Yamal'ın yanı sıra Alman teknik direktöre de övgüler yağdırdı.

Thiago Alcântara şöyle konuştu: “Kısa süre önce futbolu bırakmamın iyi yanı, onlarla antrenman yapmak için hâlâ uygun ritmimde olmamdı. Antrenmanlardaki mini maçlarda Lamine Yamal fark yaratıyor ve hangi takımda olursa olsun o takımın kesinlikle kazanacağını çok iyi biliyor. Şu anda Dünya Kupası'nda iyi oynuyor ve İspanya milli takımında köklü bir değişim yarattı; önümüzdeki yıllarda neden en iyisi olmasın ki?"

Eski Barcelona yıldızı sözlerine şöyle devam etti: “Futbol artık fiziksel yönüne daha fazla dayanıyor çünkü oyuncular son derece hızlı kararlar alabiliyorlar. O çok olgun bir genç ve hak ettiği hayatı yaşıyor. En üst seviyede oynayıp oynamayacağına ya da hayatına devam edip etmeyeceğine kendisi karar verecek; Lamine Yamal zaten yıldızların sahip olduğu o havaya sahip.”

Alcántara, röportaj sırasında bu samimi sohbetin bir diğer öne çıkan ismi olan teknik direktör Hans Flick’ten de bahsetti ve şöyle konuştu: “Ondan bir teknik direktörün insan olarak nasıl davranması gerektiğini ve bir oyuncu grubunu nasıl yönetmesi gerektiğini öğrendim.” Thiago, Pep Guardiola, Luis Enrique ve Klopp gibi diğer önde gelen teknik direktörleri de övmeyi ihmal etmedi.

Rio Ferdinand, sohbeti şu anda mümkün olan en iyi orta saha üçlüsünü seçmesini isteyerek sonlandırdı; Thiago Alcântara ise Declan Rice, Vitinha ve Pedri üçlüsünü seçti.

Tiago, seçimini şöyle açıkladı: “Declan Rice, 8 numaralı pozisyonda daha iyi oynuyor, ancak bu pozisyonu Pedri için ayırıyorum. O, dünyanın en iyi orta saha oyuncusu. Onunla hem oyuncu hem de antrenör olarak çalıştım.” Tiago, Kanarya adalı oyuncuyu yıldız futbolcu Andrés Iniesta’ya benzetti.