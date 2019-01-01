Alberto Galassi: Çıkan haberler tamamen saçmalık

Manchester City yönetim kurulu üyesi Alberto Galassi, Pep Guardiola’nın Juventus’a gideceği yönündeki iddiaları yalanladı.

Sezonu Premier Lig ve Federasyon Kupası şampiyonluklarıyla tamamlayan ’nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola’nın, gelecek sezon Massimiliano Allegri ile yollarını ayıran ’un başına geçeceği iddia edilmişti.

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Basında yer alan iddiaları yalanlayan Manchester City yönetim kurulu üyesi Alberto Galassi, Sky Sport Italia’ya yaptığı açıklamada “Bir haber ajansının böyle saçma bir haber yapmasına çok şaşırdım. Antrenörümüz kulüpte kalmak istiyor ve iki senelik daha kontratı bulunuyor. Juventus gibi kulüpler, böyle haberlerin yayınlanmasına izin vermeden önce bizimle iletişime geçmeli. Çıkan haberler tamamen saçmalık. Guardiola, Manchester City’de kalmak istiyor” ifadelerini kullandı.