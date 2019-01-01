Alberth Elis transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri 12 Ocak

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde kimler var? Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri, flaş gelişmeler.

Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde bulunan Alberth Elis'in geleceği belli oluyor.

Haber Global'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Elis, kulübüyle görüşmek üzere Pazar günü Houston'a gidecek.

Elis, menajeri Daniel Solis ve kulübü Houston Dynamo yetkilileriyle görüştükten sonra Fenerbahçe'ye transferine dair nihai karar verilecek.

Fenerbahçe, rotayı Çekya'ya çevirdi

Orta sahaya takviye yapmak için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, rotasını Çekya'ya çevirdi.

Çek basınının iddiasına göre; sarı lacivertliler, bu sezon gösterdiği 10 gol, 10 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken Michal Travnik'i takibe aldı.

Bu transferde Newcastle United, Fulham ve Augsburg ile yarışan sarı lacivertliler, Jablonec'in kapısını resmi bir teklifle çalacak.

Serdar Aziz'in ücreti belli oldu

Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan milli futbolcu Serdar Aziz, transferinin tamamlanması için Galatasaray ile bonservis sorununu çözmeyi bekliyor.

Futbol Arena' da yer alan habere göre Galatasaray'la yollarını ayırmaya hazırlanan Serdar Aziz'in Fenerbahçe'de alacağı ücret belli oldu.

Serdar Aziz, Galatasaray ile bonservis sorununu çözmesi halinde sarı lacivertli kulübe 3.5 yıllık imza atacak.

28 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe ile Galatasaray'daki maaşı üzerinden anlaştı. Milli futbolcu buna göre Fenerbahçe'den yıllık 2 milyon euro kazanacak.

Fenerbahçe'den dört koldan transfer atağı

Süper Lig'in ilk yarısını 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarıda yükselişe geçmek için dört koldan transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sabah 'ın haberine göre; sarı lacivertlilerin transferini bitirme aşamasına geldiği ilk isim, Chelsea'de forma şansı bulamayan Victor Moses. Sarı lacivertliler, yıldız futbolcuyu 1.5 yıllığına kiralamaya çalışıyor.

Sarı lacivertliler ayrıca Amr Warda ve Dimitrios Pelkas için PAOK'a teklifini yaptı. Pelkas'ı satmaya yanaşmayan Yunan ekibi, Warda için o kadar katı değil. Sarı lacivertli yöneticiler, Warda'nın 3 milyon euro'luk serbest kalma bedelinde indirim bekliyor.

Menajerler tarafından önerilen Parana'nın yıldızı Jhonny Lucas'ın durumu ise bu hafta belli olacak. Sarı lacivertlilerin Lucas için teklifi 4 milyon euro.