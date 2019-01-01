Albayrak'tan Abdullah Avcı ve Fatih Terim yorumu

Tecrübeli yönetici, Beşiktaş'ın yeni antrenör hamlesinin Süper Lig'de şampiyonu değiştireceğini düşünmüyor.

yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim'in varlığında diğer antrenörlere Süper Lig şampiyonluğu için şans tanımıyor.

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Süper Lig'de Galatasaray'ın başındayken tamamladığı dokuz sezonun sadece birinde, 2003 yılında Beşiktaş'a şampiyonluk kaybeden Terim, kalan sekiz sezonun tamamını zirvede bitirmeyi bildi. Bu durum, başta Albayrak olmak üzere tüm Galatasaray camiasına büyük bir güven veriyor.

Şenol Güneş'le yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Abdullah Avcı'yı geçiren Beşiktaş'ın yanı sıra, 2018-19 sezonunu beklentilerin altında geçiren 'nin de yeni sezonda şampiyonluk yarışı vereceğine inanan Albayrak, buna rağmen mutlu sona bir kez daha ulaşacaklarından emin.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'e konuşan 64 yaşındaki yönetici, "Bence Fenerbahçe seneye şampiyonluk rekabetinin içinde olacak. Önümüzdeki yıl ligin çok daha heyecanlı olacağını düşünüyorum. Fatih Hoca ile yapacağımız transferlerle ben şampiyonluğun en büyük adayının yine Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Taraftarlarımız rahat olsun." dedi.

Beşiktaş'ın Avcı hamlesini değerlendiren Albayrak, "Abdullah Avcı ve Beşiktaş camiasına da hayırlı olmasını diliyorum. O da çok iyi bir hoca. Ama dünyada bir tane Fatih Terim vardır, başka yoktur. O da Galatasaray’dadır." şeklinde konuştu.