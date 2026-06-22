"Albay", zaferin bedelini ödüyor!… Muhammed Salah, Hossam Hassan’ın tahtını tehdit ediyor

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından verilen sertifika, Mısır Milli Takımı’nın yıldızı Muhammed Salah’ın, teknik direktörü Hüsam Hasan’ın gözetiminde Firavunlar’ın tarihine adını yazdırmasının önünün açık olduğunu teyit etti.

FIFA istatistiklerine göre, Mısır futbol tarihinin efsaneleriyle aynı seviyeye ulaşan tarihi bir anda, Mohamed Salah milli takım formasıyla 68. uluslararası golünü attı ve şu anki teknik direktörü Hossam Hassan’ın 69 golle elinde tuttuğu tarihi rekoru egale etmeye sadece bir adım kaldı.

Mohamed Salah, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Yeni Zelanda kalesine Firavunlar’ın ikinci golünü attı.

Bu gol, Salah’ı Mısır Milli Takımı’nın tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanı için en güçlü aday konumuna yerleştirdi; bu rekor, uzun yıllardır Firavunlar tarihinin en büyük bireysel başarısı olarak kabul ediliyordu.

Eğer bir kez daha fileleri havalandırırsa, Salah, önceki neslin en önemli efsanelerinden birini geride bırakarak, Mısır futbol tarihinin en çok uluslararası gol atan oyuncusu olarak resmen tarihe geçecek.

Mısır Milli Takımı, 7. grubun üçüncü ve son turunda ezeli rakibi İran ile karşılaşacak. Firavunlar 4 puanla grubun zirvesinde yer alırken, “Tim Melli” ise Belçika ile eşit olarak sadece 2 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Uluslararası kariyerine başladığından beri Salah, zirveye doğru istikrarlı bir şekilde ilerleyerek rekor üstüne rekor kırdı ve kendisinin sadece geçici bir yıldız değil, tüm çağlar boyunca milli takımın büyük isimlerinin doğal bir devamı olduğunu kanıtladı.

Bu başarının öne çıkan yanı, Mısır futbol tarihinin Avrupa sahnesinde en ünlü ve en başarılı oyuncusu olarak kabul edilen bir futbolcudan gelmesidir. Salah, Liverpool formasıyla İngiltere Premier Ligi ve Şampiyonlar Ligi’nde olağanüstü bir performans sergilemiş, Roma ve Fiorentina formasıyla da İtalya Serie A’da belirgin bir iz bırakmıştır.

Şimdi Salah, ulusal tarihin yeni bir sayfasının eşiğinde duruyor; tek bir gol, onu teknik direktörünün rekoruna yetişip, tüm nesiller boyunca milli takımın en golcü oyuncuları sıralamasında onunla yan yana durmaktan ayıran tek şey.